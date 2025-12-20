Mendoza brilló en la Gala Olímpica: Benedetti y Vargas fueron premiadas

La ciclista Julieta Benedetti y la triatleta Emilia Vargas recibieron distinciones del Comité Olímpico Argentino en un evento que tuvo como máximas figuras a la nadadora Agostina Hein y al canoísta Vicente Vergauven.

Emilia Vargas. La triatleta de Mendoza de Regatas fue distinguida por el Comité Olímpico Argentino, como la mejor en su especialidad.

El Comité Olímpico Argentino (COA) con la tercera edición de los Premios Centenarios, celebró la Gala del Deporte Olímpico Argentino, que destacan a los atletas con mejores resultados del año, compromiso con los valores olímpicos y logros nacionales e internacionales. Desde su creación en 2023, estos premios ponen en valor el esfuerzo y el talento de los deportistas argentinos.

La entrega de premios tuvo lugar en el Polideportivo Braian Toledo, en Los Polvorines, un espacio de gran valor simbólico. No solo es un centro deportivo, sino también un homenaje a Braian Toledo, quien no solo fue un atleta excepcional, sino también un símbolo de esperanza y superación.

Dos mendocinas destacadas en la elite nacional La Gala del Deporte Olímpico Argentino 2025 tuvo un fuerte protagonismo mendocino. La ciclista Julieta Benedetti y la triatleta Emilia Vargas fueron reconocidas por su desempeño a lo largo de la temporada, consolidándose como referentes del deporte femenino argentino. Sus premios resaltan no solo sus resultados, sino también el esfuerzo y la dedicación que representan como modelo para nuevas generaciones.

image La ciclista mendocina, Julieta Benedetti logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juniors en Paraguay. PrensaCOA Julieta, uno de los grandes proyectos del ciclismo Benedetti recibió el reconocimiento por su notable actuación en el ciclismo de ruta. La joven atleta tuvo una temporada de crecimiento sostenido, con participaciones destacadas en competencias nacionales e internacionales, y se perfila como una de las grandes promesas olímpicas del país. Campeona en los Juegos Panamericanos en Asunción donde logró el oro y bronce.

Emilia, constancia y rendimiento Por su parte, Emilia Vargas fue premiada por su destacada actuación en el triatlón, durante la temporada. La triatleta de Regatas, demostró regularidad y competitividad durante toda 2025, sumando experiencias internacionales y consolidando su lugar entre las principales figuras de esta disciplina a nivel nacional.