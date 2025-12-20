20 de diciembre de 2025 - 19:39

Mendoza brilló en la Gala Olímpica: Benedetti y Vargas fueron premiadas

La ciclista Julieta Benedetti y la triatleta Emilia Vargas recibieron distinciones del Comité Olímpico Argentino en un evento que tuvo como máximas figuras a la nadadora Agostina Hein y al canoísta Vicente Vergauven.

Emilia Vargas. La triatleta de Mendoza de Regatas&nbsp; fue distinguida por el Comité Olímpico Argentino, como la mejor en su especialidad.

PrensaCOA
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El Comité Olímpico Argentino (COA) con la tercera edición de los Premios Centenarios, celebró la Gala del Deporte Olímpico Argentino, que destacan a los atletas con mejores resultados del año, compromiso con los valores olímpicos y logros nacionales e internacionales. Desde su creación en 2023, estos premios ponen en valor el esfuerzo y el talento de los deportistas argentinos.

La entrega de premios tuvo lugar en el Polideportivo Braian Toledo, en Los Polvorines, un espacio de gran valor simbólico. No solo es un centro deportivo, sino también un homenaje a Braian Toledo, quien no solo fue un atleta excepcional, sino también un símbolo de esperanza y superación.

Dos mendocinas destacadas en la elite nacional

La Gala del Deporte Olímpico Argentino 2025 tuvo un fuerte protagonismo mendocino. La ciclista Julieta Benedetti y la triatleta Emilia Vargas fueron reconocidas por su desempeño a lo largo de la temporada, consolidándose como referentes del deporte femenino argentino. Sus premios resaltan no solo sus resultados, sino también el esfuerzo y la dedicación que representan como modelo para nuevas generaciones.

image
La ciclista mendocina, Julieta Benedetti logr&oacute; la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juniors en Paraguay.&nbsp;

Julieta, uno de los grandes proyectos del ciclismo

Benedetti recibió el reconocimiento por su notable actuación en el ciclismo de ruta. La joven atleta tuvo una temporada de crecimiento sostenido, con participaciones destacadas en competencias nacionales e internacionales, y se perfila como una de las grandes promesas olímpicas del país. Campeona en los Juegos Panamericanos en Asunción donde logró el oro y bronce.

Emilia, constancia y rendimiento

Por su parte, Emilia Vargas fue premiada por su destacada actuación en el triatlón, durante la temporada. La triatleta de Regatas, demostró regularidad y competitividad durante toda 2025, sumando experiencias internacionales y consolidando su lugar entre las principales figuras de esta disciplina a nivel nacional.

Las máximas figuras de la noche

image
Vicente Vergauven brill&oacute; en el canotaje con dos medallas de oro, una de plata y un bronce en ASU2025.

Si bien Benedetti y Vargas fueron homenajeadas, los máximos galardones de la Gala recayeron en Agostina Hein y Vicente Vergauven.

La "Vikinga" Hein, de 17 años, se convirtió en la gran revelación de la natación argentina, tras consagrarse Campeona Mundial Junior en 400 metros combinados y obtener ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

Mientras que, Vergauven brilló en el canotaje con dos medallas de oro, una de plata y un bronce en ASU2025, consolidándose como el referente masculino del año.

El reconocimiento a ambos celebra sus logros deportivos y su capacidad de inspirar a toda una generación de atletas.

Mendoza presente en la Gala Olímpica

La distinción a Julieta Benedetti y Emilia Vargas reafirma el nivel del deporte mendocino y su proyección en el ámbito nacional. Sus premios reflejan el compromiso y la pasión que las lleva a destacarse entre las mejores deportistas del país.

image
La tercera edici&oacute;n de los Premios Centenarios, celebr&oacute; la Gala del Deporte Ol&iacute;mpico Argentino, en el Polideportivo Braian Toledo.

Los Premiados Uno x Uno

Ajedrez

Ernestina Adam / Pablo Ismael Acosta

Atletismo

Micaela Levaggie / Joaquín Gómez

Badminton

Iona Gualdi / Franco Motto

Beisbol

Keila Luna / Exequiel Talevi

Billar

Laura Deud / Santiago López

Bochas

Candela Molina / Carmelo Retamar

Bowling

Vanesa Rinke / Alexis Plakoudakis

Boxeo

Tatiana Flores / Edgardo Peralta

Bridge

Clara Feintuch y Agustín Madala

Canotaje

Paulina Barreiro / Vicente Vergauven

Centros Comunitarios Macabeos

Sol Filarent / Ariel Salomón

Cestoball

Chichi Labake / Luis Marchetti

Ciclismo

Julieta Benedetti / Federico Capello

Colombofilia

Gabriela Caraballo / Pablo Dietrich

Cricket

Albertina Galán / Alan Kirschbaum

Deporte Escolar

Laila Chain / Matías Berenbroek

Deporte Universitario

Giuliana Gamba / Tomás Faggiano

Deportes Acuáticos

Agostina Hein / Ulises Saravia

Equitación

Victoria Santacroce y Damián Ancic

Esgrima

Clara Di Tella / Augusto Servello

Esquí Náutico / Wakeboard

Eugenia De Armas y Tobías Giorgis

Faustball

Thiara Sosa y Nahuel Vener

Gimnasia

Celeste D´Arcángelo y Daniel Villafañe

Handball

Alma Molina y Santiago Silva

Hockey sobre césped

Juana Castellaro y Tomás Santiago

Hockey sobre hielo / en línea

Delfina Fattore / Owen Haiek

Judo

Agustina Lahiton / Mariano Coto

Karate

Micaela Pacheco / Juan Gallardo

Levantamiento de pesas

María Paz Casadevall / Joaquín Mesa

Lucha

Camila Amarilla / Agustín Destribats

Motociclismo

Yoselin Altamirano / Valentín Valor

Netball

Catalina Schneider / Luciano Repetti

Paracaidismo

Laura Poljak / Emilio Santa

Patín / Skateboarding

Valentina Longo y Matías Dell’Olio

Pelota

María Lis García / Facundo Andreasen

Pentatlón moderno / Biatlón

María Belén Serrano y Franco Serrano

Polo

Mía Cambiaso / Antonio Heguy

Racquetball

María José Vargas / Diego García

Remo

Clara Galfre / Santino Menin

Rugby

María Paula Pedrozo / Santiago Álvarez

Ski / Andinismo

Francesca Baruzzi / Cristóbal Colombo

Softbol

Violeta Figueroa / Matías Etchevers

Squash

Paula Rivero / Segundo Portabales

Surf

Juliette Duhaime / Thiago Passeri

Taekwondo

Brenda Ruiz Díaz / Nahuel Gillete

Tenis

Solana Sierra / Horacio Zeballos

Tenis de mesa

Ana Codina / Horacio Cifuentes

Tiro

Fernanda Russo / Marcelo Gutiérrez

Tiro con arco

Alma Pueyo / Esteban Silva

Triatlón

María Emilia Vargas / Thomas Castañeda

Vóley

Bianca Cugno / Tomás Capogrosso

Wushu Kung Fu

Julieta Calderón / Jorge Tahan

Yachting

Catalina Turienzo / Guillermo Parada

