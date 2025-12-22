Agustín Loser hace historia en el voley: se coronó campeón mundial de clubes y recibió un icónico premio

El central alvearense conquistó el Mundial de Clubes en Brasil con el Perugia de Italia. Un cierre de año inolvidable para el mejor mendocino del vóley mundial.

El vóley mundial tiene un nombre propio que resuena con fuerza desde General Alvear: Agustín Loser. El central mendocino de 28 años terminó de sellar un 2025 de ensueño al consagrarse campeón del Mundial de Clubes en Belém, Brasil, con su equipo, el Sir Sicoma Monini Perugia de Italia.

En una final electrizante, el conjunto italiano derrotó al Osaka Bluteon de Japón por 3-0 (25-20, 25-21 y 29-27). Loser no solo fue una pieza clave con 9 puntos (6 de ataque y 3 de bloqueo), sino que además fue distinguido como uno de los mejores centrales del torneo e integrante del equipo ideal.

Diseño sin título - 2025-12-22T114834.841 Agustín Loser, parte del equipo ideal. Acompañando a Loser también estuvo el el central rosarino Sebastián Solé, de 34, quien registró 5 puntos (3 de ataque y 2 de bloqueo).

Embed #ClubWCH : PERUGIA WORLD CHAMPIONS



Perugia swept Osaka Bluteon 3–0 in the final in Belém to lift their third world title.



The win delivers the 13th gold medal for Italian clubs (Brazil are second with five) and adds up to 24 total medals for Italy in the… pic.twitter.com/pkfavUcCSS — Volleyball World (@volleyballworld) December 21, 2025 Un 2025 de oro para Agustín Loser: de la Champions al Olimpia Este título mundial es la frutilla del postre para una temporada sin precedentes. En mayo, Loser ya había hecho historia al levantar la Champions League de Europa, siendo el primer mendocino en lograrlo y figura determinante en la final contra el Aluron polaco.

Su dominio en la red es absoluto. Al igual que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se colgó el bronce y fue el mejor bloqueador, en este 2025 volvió a demostrar que es la élite del deporte. Estos logros lo posicionan como el gran candidato a recibir el Olimpia de Plata en su disciplina, donde comparte terna con Bianca Cugno y con Luciano De Cecco.

Diseño sin título - 2025-12-22T114816.658 Loser (8) y Solé (revoleando la remera) festejando. Recordemos que Loser es también recordado por haber convertido el último punto de bloqueo en el tiebreak frente a Brasil que le dio a la Argentina la medalla de bronce olímpica. Hoy, su vitrina suma títulos que lo consolidan como uno de los mejores jugadores de la provincia de todos los tiempos. image