Borja dio por finalizada la novela y Boca ya apunta a otro delantero que juega en el exterior

A pesar de los fuertes rumores, el colombiano eligió su futuro lejos de Boca y Juan Román Riquelme explora otras opciones para reforzar la delantera.

Tras la clasificación a la Copa Libertadores , Boca trabaja arduamente en el mercado de pases para potenciar el plantel y pelear por todos los objetivos del nuevo año. En ese contexto, el nombre de Miguel Ángel Borja estuvo en el radar en los últimos días.

El delantero colombiano, cuyo contrato con River finaliza el 31 de diciembre, le dejó la puerta abierta al "Xeneize" en lo que pudo haber sido un histórico fichaje. Sin embargo, el cafetero decidió ir por otro camino a pesar del interés de Juan Román Riquelme y será refuerzo de Cruz Azul.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maquina TV (@tvmaquina) El motivo de la caída del pase es debido a que Borja solicitó un salario más elevado del que percibía en River, por lo que desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme se negaron y así terminó acordando con la "Máquina Cementera". Cabe recalcar que el dinero que pretendía el ex Palmeiras y Gremio equivalía a superar las cifras que, actualmente, perciben Leandro Paredes y Edinson Cavani, quienes son los futbolistas con el mayor salario de todo el plantel xeneize.

Por eso, la dirigencia de Boca debe continuar trabajando en incorporaciones para rodear de talento a Leandro Paredes. Hasta el momento no se concretó ninguna llegada, siendo la de Marino Hinestroza la más cercana por ahora.

image El delantero con el que busca reforzarse Boca el "Xeneize" aún debe incorporar a un centrodelantero y Olé ofreció este domingo una información clave respecto a esto. Aunque aún no surgió el nombre, el medio deportivo adelantó que Riquelme va por un goleador que juega en el exterior.