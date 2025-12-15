El inesperado interés de Boca Juniors por Miguel Ángel Borja que sacude el mercado de pases

El delantero colombiano queda libre de River a partir de enero y desde Boca Juniors analizan su condición para hacerle una oferta.

El posible traspaso de Miguel Ángel Borja de River Plate a Boca Juniors generó una conmoción en el fútbol argentino, ya que el delantero colombiano se perfila como el principal candidato para reforzar la delantera "Xeneize" en la próxima temporada. Según informó Infobae, el club de la Ribera ya inició contactos con el entorno del jugador.

El primer acercamiento entre Boca Juniors y Borja se produjo antes de la entrevista que el atacante concedió el jueves pasado a ESPN, donde sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. Este gesto público no fue casual, ya que existía un diálogo previo que alimentó las versiones sobre el interés concreto del club presidido por Juan Román Riquelme. El propio Borja declaró: “Uno no puede cerrar las puertas”, en referencia a la chance de sumarse al equipo rival.

image La posibilidad de que Borja cruce directamente de River Plate a Boca Juniors representa un desafío importante. El colombiano, que antes de llegar a Núñez ya había estado cerca de firmar con Boca en varias oportunidades, se consolidó como goleador y fue protagonista en superclásicos, lo que en su momento hacía inviable cualquier negociación. Sin embargo, su salida de el "Millonario" y el distanciamiento con la hinchada abrieron un nuevo escenario, en el que la sed de revancha y la oportunidad de relanzar su carrera en el máximo rival cobran fuerza.

El interés de Boca Juniors por reforzar la posición de centrodelantero responde al bajo rendimiento de Edinson Cavani durante 2025 y a la falta de eficacia de Milton Giménez en los partidos decisivos. En este contexto, Borja aparece como una opción concreta, aunque no es el único destino posible para el atacante.

Qué evalúa Boca Juniors ante la situación de el delantero colombiano El propio Juan Román Riquelme evalúa avanzar con una propuesta formal en los próximos días. El mutuo interés entre las partes reduce la distancia que suele existir en este tipo de operaciones, donde el costo político y la rivalidad histórica suelen ser obstáculos difíciles.