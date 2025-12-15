Perú San Germán logra el ascenso: la historia detrás del 'PSG' que desafía a Lima

La Copa Perú siempre nos regala historias insólitas, pero ninguna como la del equipo que lleva el nombre de un gigante europeo. El Perú San Germán ( PSG ) dio la sorpresa al ascender a la primera división de su Liga Distrital.

Originalmente conocido como Deportivo San Germán en 2015 , el club tiene su base en la Urbanización San Germán, dentro del distrito de San Martín de Porres. Su notoriedad internacional explotó en 2021 tras el fichaje de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain , generando una ola de memes y titulares.

La historia de este humilde club limeño es más que un chiste viral: es un ejemplo de la pasión por el deporte en Lima , donde buscan constantemente un camino hacia el progreso en medio de la adversidad.

El nombre de Perú San Germán surgió de una idea inesperada: un niño de la categoría 2008 sugirió adoptar el nombre del famoso club parisino. Luis Montero, el fundador del equipo, aceptó al instante, ya que era seguidor del PSG francés y del exjugador David Luiz.

El club se fundó oficialmente en enero de 2015 . Para reforzar la identidad, adoptaron los colores y el diseño de la camiseta francesa, modificando el escudo para incluir solo las iniciales.

Perú San Germán: El camino de regreso en San Martín de Porres

El camino del equipo no fue fácil. Tras debutar en 2018 en la Liga Distrital de San Martín de Porres, tuvo un desempeño desastroso en 2019, cerrando la temporada sin sumar puntos y descendiendo a la Segunda División Distrital.

Sin embargo, recientemente lograron el ascenso a la primera división distrital de San Martín de Porres. Este logro deportivo llega a la par de un importante trabajo social, ya que el club mantiene una academia polideportiva que promueve fútbol, vóley y básquet para menores en su localidad, buscando fortalecer sus divisiones inferiores.

El PSG ya compartió la primera imagen de Messi con la camiseta del club francés. El nombre del club nace del furor que produjo el pase de Lionel Messi al PSG.

El "PSG Peruano" es un testimonio de cómo la identidad, incluso si es prestada, puede generar impacto. De hecho, a pesar de que la fama inicial se debió a la coincidencia de siglas con el exclub de Messi, el equipo busca una mayor identidad propia, incluso reemplazando su escudo para incluir una bandera peruana y el año de fundación.