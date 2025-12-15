15 de diciembre de 2025 - 11:56

¿El nuevo Julián Álvarez?: El joven delantero de River que la rompió en la Messi Cup

Tras la final de la Messi Cup, un delantero de River llamó la atención de varios clubes europeos después de su gran nivel en la final.

Bruno Cabral, la nueva figura de River que acaparó miradas.

Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River se coronó en la Messi Cup, el torneo Sub 15 que se llevó a cabo entre el 9 y el 14 de diciembre y que reunió a otras grandes instituciones como el Chelsea, Manchester City, Inter de Milán, FC Barcelona, Atlético de Madrid y, por supuesto, el Inter Miami, que cedió sus instalaciones para la disputa de cada uno de los encuentros.

El equipo dirigido por Hernán Pellegrino se impuso en la final sobre Atlético de Madrid por 2 a 0, con tantos de Bruno Cabral, que además de ser coronado como el MVP del encuentro que dio cierre al torneo, fue el máximo goleador con 7 goles.

Al respecto, los medios de comunicación de España no tardaron en resaltar su labor. Incluso, el diario Marca le dedicó el título de su artículo para reflejar el triunfo de River sobre Atlético de Madrid. ”El clon de Julián Álvarez que arrasó al Atlético en la final de una gran Messi Cup”, destacó el portal citado.

Por su lado, el Diario AS, también se inclinó por subrayar la actuación del delantero que en este 2025 ya fue citado por la Selección Argentina Sub 15: ”El Atleti sufre a la joya de River en la final de la Messi Cup. Bruno Cabral, MVP y máximo goleador del torneo, sentenció al equipo español con un doblete y el conjunto argentino levantó el título”.

El atacante de River admitió que su modelo a seguir es Julián Álvarez

Bruno Cabral, delantero categoría 2010, que ya registró un total de 51 goles en 38 partidos disputados, admitió en una conversación con ESPN tras consumar su consagración en la Messi Cup, que su guía es el ex River y actual atacante del Atlético de Madrid: “Me inspiro en Julián Álvarez, es mi ídolo. Trato de imitar su estilo. Estamos todos muy contentos con este título”.

En el "Millonario" ya comenzaron a moverse y según lo informado por el periodista Hernán Castillo, hay un acuerdo de palabra entre la dirigencia y el entorno de Bruno Cabral para firmar el primer contrato y blindar al futbolista a partir del año entrante.

