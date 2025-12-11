Nuevo River en construcción: Gallardo busca cerrar tres incorporaciones esenciales

River Plate atraviesa días de alta actividad dirigencial mientras defin e el armado del plantel para la temporada próxima. Con negociaciones abiertas y varias respuestas pendientes, el club y el técnico Marcelo Gallardo trabajan contra reloj para sumar refuerzos antes del 20 de diciembre, fecha del regreso a los entrenamientos.

La salida de Miguel Borja, cuyo contrato no será renovado, obligó a River a acelerar en la búsqueda de un centrodelantero. Y en ese camino surgió con fuerza el nombre de Tadeo Allend e, atacante argentino que viene de un año explosivo en el Inter Miami.

Con 24 goles, Allende se convirtió en el quinto máximo anotador histórico del club estadounidense y batió un récord en los playoffs al terminar como goleador con nueve tantos. Su pase pertenece al Celta de Vigo, que evalúa ofertas mientras Inter Miami intenta retenerlo mediante una compra definitiva.

El delantero de Inter Miami, que viene consagrarse campeón de la MLS es uno de los jugadores apuntados por el Muñeco Gallardo, tras la salida del Colibrí Borja.

En Núñez avanzan con una propuesta de préstamo con cargo y opción, fórmula con la que buscan anticiparse a la competencia europea y a la propia franquicia de la MLS. El interés por Allende creció ante la complejidad que presentó la operación por Luciano Gondou, jugador del Zenit.

Mientras trabaja en el ataque, la dirigencia también prioriza reforzar el mediocampo. Allí aparece Santiago Ascacibar, hoy una de las figuras de Estudiantes de La Plata.

Santiago Ascacibar, el volante que es figura en Estudiantes , es el jugador que Gallardo quiere en la construcción del plantel 2026. Gentileza.

El Ruso tiene vínculo hasta diciembre de 2026 y el Pincha ya dejó claro que no aceptará préstamos, por lo que River apunta a comprar un porcentaje del pase. La posibilidad de su salida está relacionada con el desenlace de la final del Clausura: si Estudiantes se consagra y accede a la Libertadores, Ascacibar podría decidir quedarse; de lo contrario, evaluaría la propuesta millonaria.

Días atrás hubo una reunión entre su representante y los dirigentes riverplatenses, encuentro en el que también se repasó la situación de Allende.

Prestianni, alternativa para reforzar los extremos

Ante las complicaciones para repatriar a Claudio Echeverri, River aceleró por Gianluca Prestianni, extremo del Benfica que alterna minutos bajo la conducción de José Mourinho. El ex Vélez suma 22 apariciones este año y ve con buenos ojos un préstamo para ganar continuidad.

La idea de River es obtener una cesión con opción de compra e incluir un cargo para destrabar la negociación. Su protagonismo en el Mundial Sub 20 reforzó el interés millonario.

Gallardo ya dejó su lista de necesidades

El rearmado surge luego de la primera reestructuración planteada por Marcelo Gallardo antes del receso, instancia en la que se definieron las salidas de Borja, Gattoni, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez.

Para completar el plantel, el Muñeco pidió incorporar al menos: un lateral izquierdo, un volante central,un mediapunta o volante ofensivo,y un centrodelantero.

Con ese mapa de necesidades, River entra en una fase decisiva del mercado mientras aguarda novedades de Atlético Mineiro por Fausto Vera y del Bournemouth por Julio Soler