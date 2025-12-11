11 de diciembre de 2025 - 12:35

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires: día y sede confirmados

Independiente Rivadavia ya conoce el día, la sede y su rival para el debut en la Copa Argentina del año próximo.

Partido debut ante un viejo conocido para Independiente Rivadavia.

Partido debut ante un viejo conocido para Independiente Rivadavia.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Independiente Rivadavia se coronó como flamante campeón de la Copa Argentina 2025 y cerró un año soñado con la primera estrella oficial de un certamen nacional en la historia del club. Para el 2026, "La Lepra" ya conoce a sus rivales en la competencia que se disputará como defensor de título.

Leé además

Una cláusula millonaria para el delantero colombiano de Independiente Rivadavia.

La cifra descomunal con la que Independiente Rivadavia blindó a Sebastián Villa

Por Redacción Deportes
Marino Hinestroza es objetivo del xeneize.

Boca va a la carga nuevamente por esta figura del fútbol colombiano

Por Redacción Deportes

Los "Caudillos del Parque" iniciarán su camino en la Copa Argentina 2026 frente al mismo rival al que se enfrentó en el comienzo de la edición de este año: Estudiantes de Buenos Aires, equipo al que venció 1 a 0 en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El conjunto mendocino abrirá la decimocuarta edición del certamen federal por ser el último campeón.

image

Cuál es la sede y el día confirmado para el debut de Independiente Rivadavia

En el inicio de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia debutará en 32avos de final frente a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero, seis días antes del inicio del Torneo Apertura de Primera División. La sede elegida es San Luis, en el estadio de La Pedrera de Villa Mercedes.

De avanzar en el certamen, Independiente Rivadavia podría cruzarse con rivales a los que ya enfrentó en la edición pasada. Si lograra pasar a 16avos de final, el cruce podría ser ante Tigre, equipo ante el que se midió en cuartos de final este año y se impuso por 3 a 1 con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio.

image

Otro potencial rival de octavos sería River Plate, equipo que la Lepra eliminó en semifinales en un encuentro épico que se cerró en la tanda de penales.

Platense también podría ser rival del elenco de Alfredo Berti en una potencial semifinal. Al Calamar, la Lepra también lo eliminó desde los doce pasos en 16avos de final.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jabes Saralegui, Nacho Rodríguez, Giovanni Ferraina y Renzo Giampaoli, cuatro de los futbolistas que regresan a Boca.

Un campeón con Lionel Messi y 25 "descartados" de Boca que valen millones: Quienes son y de dónde vienen

Por Nicolás Salas
Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina.

Con reconocimiento a Independiente Rivadavia, se sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026

Por Cristian Reta
liga profesional de futbol 2026: que grupos le tocaron a independiente rivadavia y a gimnasia y esgrima

Liga Profesional de Fútbol 2026: Qué grupos le tocaron a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa podría jugar en Brasil: la abultada cifra que cobraría Independiente Rivadavia

Por Emanuel Cenci