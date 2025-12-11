Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires: día y sede confirmados

Independiente Rivadavia ya conoce el día, la sede y su rival para el debut en la Copa Argentina del año próximo.

Independiente Rivadavia se coronó como flamante campeón de la Copa Argentina 2025 y cerró un año soñado con la primera estrella oficial de un certamen nacional en la historia del club. Para el 2026, "La Lepra" ya conoce a sus rivales en la competencia que se disputará como defensor de título.

Los "Caudillos del Parque" iniciarán su camino en la Copa Argentina 2026 frente al mismo rival al que se enfrentó en el comienzo de la edición de este año: Estudiantes de Buenos Aires, equipo al que venció 1 a 0 en el Juan Gilberto Funes de San Luis. El conjunto mendocino abrirá la decimocuarta edición del certamen federal por ser el último campeón.

image Cuál es la sede y el día confirmado para el debut de Independiente Rivadavia En el inicio de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia debutará en 32avos de final frente a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero, seis días antes del inicio del Torneo Apertura de Primera División. La sede elegida es San Luis, en el estadio de La Pedrera de Villa Mercedes.

De avanzar en el certamen, Independiente Rivadavia podría cruzarse con rivales a los que ya enfrentó en la edición pasada. Si lograra pasar a 16avos de final, el cruce podría ser ante Tigre, equipo ante el que se midió en cuartos de final este año y se impuso por 3 a 1 con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio.

image Otro potencial rival de octavos sería River Plate, equipo que la Lepra eliminó en semifinales en un encuentro épico que se cerró en la tanda de penales.