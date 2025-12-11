11 de diciembre de 2025 - 11:41

Boca va a la carga nuevamente por esta figura del fútbol colombiano

Juan Román Riquelme ya se encuentra en busca del primer refuerzo para Boca y el elegido ya fue buscado en el mercado de pases anterior.

Marino Hinestroza es objetivo del xeneize.

Marino Hinestroza es objetivo del xeneize.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mercado de pases en Boca empezó a moverse y uno de los apuntados es el extremo Marino Hiestroza, jugador del Atlético Nacional de Colombia, jugador que ya fue buscado por el equipo de la ribera a mediados de 2025 en una operación que no avanzó y volvió a tomar fuerzas para 2026.

Leé además

Thomas Muller habló sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según Thomas Müller: "Es más elegante"

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El misterio del motor 2026: Por qué Alpine y Colapinto tienen la llave maestra de la F1

Por Nicolás Salas

En diálogo con Radio La Red, uno de los más cercanos a Juan Román Riquelme habló, Marcelo Delgado, encargado del fútbol en el Xeneize, y declaró que el joven talento colombiano es seguido de cerca por la dirigencia y uno de los objetivos para además agregarle más opciones al ataque. "He visto videos, es interesante, hábil, rápido. Vamos a evaluarlo" declaró el exjugador.

image
Marino Hinestroza, el jugador que pretende Boca.

Marino Hinestroza, el jugador que pretende Boca.

Quién es el jugador colombiano que ya fue buscado por Boca

En este año, el extremo derecho disputó un total de 56 partidos entre todas las competencias, con 9 goles aportados al equipo y repartiendo 7 asistencias, y es parte fundamental de Atlético Nacional, además de ser casi siempre titular en los partidos y estas actuaciones hacen que Boca no está compita solo en el fichaje de este jugador, ya que también otros equipos quieren contar con sus servicios.

En el último partido disputado con el equipo verdolaga donde su equipo fue eliminado por la liga local, El habil jugador se vió visiblemente afectado por el resultado y dejó entrever al final del encuentro que su ciclo en el club podría estar llegando a su fin, en medio de un ambiente cargado de frustración y despedida. 'No sé, si es así lo estoy adelantando, Dios tiene la última palabra. Quería pedirles perdón, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título" expresó el colombiano.

image

Hinestroza, el viejo anhelo de la dirigencia de Boca

El interés por parte del club argentino surgió a mediados de año y, si bien no se hizo una propuesta formal, en ese momento debido a que Atlético Nacional pedía una suma de 8 millones de dólares por el jugador colombiano, Hinestroza es seguido de cerca por el Xeneize desde entonces ya que busca reforzar las bandas y cubrir las deficiencias que ha tenido en el último año en ese sector del campo, además de acompañar la velocidad y destreza de Ezequiel Zeballos, sumando más dinámica al equipo.

En la carrera por quedarse con el habilidoso jugador, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no está solo, ya que Gremio y Botafogo de Brasil buscan sumarlo a sus filas, y desde Europa, concretamente de Países Bajos, enviaron analistas para fijarse en su evolución y la proyección que tiene el joven talento colombiano, quién ya aseguró su salida en el último partido.

image
El jugador ya sabe sobre el interés de Boca Juniors.

El jugador ya sabe sobre el interés de Boca Juniors.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una cláusula millonaria para el delantero colombiano de Independiente Rivadavia.

La cifra descomunal con la que Independiente Rivadavia blindó a Sebastián Villa

Por Redacción Deportes
Miguel Ángel Borja no le cierra la puerta a un llamado de Boca.

Dejar River y el llamado de Riquelme: la confesión de Borja que nadie esperaba sobre Boca Juniors

Por Cristian Reta
Jabes Saralegui, Nacho Rodríguez, Giovanni Ferraina y Renzo Giampaoli, cuatro de los futbolistas que regresan a Boca.

Un campeón con Lionel Messi y 25 "descartados" de Boca que valen millones: Quienes son y de dónde vienen

Por Nicolás Salas
Al cabo de los primeros 45 minutos el Lobo y el Pincha igualan sin goles 

Liga Profesional: Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico de La Plata y avanzó a la final

Por Redacción Deportes