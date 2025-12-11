Boca va a la carga nuevamente por esta figura del fútbol colombiano

Juan Román Riquelme ya se encuentra en busca del primer refuerzo para Boca y el elegido ya fue buscado en el mercado de pases anterior.

El mercado de pases en Boca empezó a moverse y uno de los apuntados es el extremo Marino Hiestroza, jugador del Atlético Nacional de Colombia, jugador que ya fue buscado por el equipo de la ribera a mediados de 2025 en una operación que no avanzó y volvió a tomar fuerzas para 2026.

En diálogo con Radio La Red, uno de los más cercanos a Juan Román Riquelme habló, Marcelo Delgado, encargado del fútbol en el Xeneize, y declaró que el joven talento colombiano es seguido de cerca por la dirigencia y uno de los objetivos para además agregarle más opciones al ataque. "He visto videos, es interesante, hábil, rápido. Vamos a evaluarlo" declaró el exjugador.

image Marino Hinestroza, el jugador que pretende Boca. Gentileza. Quién es el jugador colombiano que ya fue buscado por Boca En este año, el extremo derecho disputó un total de 56 partidos entre todas las competencias, con 9 goles aportados al equipo y repartiendo 7 asistencias, y es parte fundamental de Atlético Nacional, además de ser casi siempre titular en los partidos y estas actuaciones hacen que Boca no está compita solo en el fichaje de este jugador, ya que también otros equipos quieren contar con sus servicios.

En el último partido disputado con el equipo verdolaga donde su equipo fue eliminado por la liga local, El habil jugador se vió visiblemente afectado por el resultado y dejó entrever al final del encuentro que su ciclo en el club podría estar llegando a su fin, en medio de un ambiente cargado de frustración y despedida. 'No sé, si es así lo estoy adelantando, Dios tiene la última palabra. Quería pedirles perdón, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título" expresó el colombiano.

image Hinestroza, el viejo anhelo de la dirigencia de Boca El interés por parte del club argentino surgió a mediados de año y, si bien no se hizo una propuesta formal, en ese momento debido a que Atlético Nacional pedía una suma de 8 millones de dólares por el jugador colombiano, Hinestroza es seguido de cerca por el Xeneize desde entonces ya que busca reforzar las bandas y cubrir las deficiencias que ha tenido en el último año en ese sector del campo, además de acompañar la velocidad y destreza de Ezequiel Zeballos, sumando más dinámica al equipo.