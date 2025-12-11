El mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según Thomas Müller: "Es más elegante"

Thomas Müller se ha enfrentado en varias ocasiones aLionel Messi a lo largo de su carrera, cuando militaba en el Bayern Munich y no dudó al tener que elegir al mejor futbolista del siglo XXI, decantándose por el jugador argentino pero sin mencionar la gran admiración que tiene por Cristiano Ronaldo.
El campeón del mundo con Alemania en 2014, declaró entre risas cuando le consultaron sobre quién es mejor y respondió: "Los dos todavía están jugando, produciendo números. Para mí, más impresionante es Messi, porque su estilo para jugar el juego es un poco más mágico. es un talento más puro". Al mismo tiempo, Müller ratificó la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo "Es un fuera de serie, su ética de trabajo es mejor que la de Messi"
Cuando el ídolo del Bayern era más joven, tenía otra visión sobre este debate que marcó una era, ya que se inclinaba por el crack portugués, valorando su disciplina y su capacidad de sostener y mejorar sus actuaciones en cancha, mejorando temporada tras temporada. Cuando el alemán arribó a Vancouver Whitecaps, así lo sostuvo, pero su forma de ver el deporte cambió: “Yo sé que siempre dije que Cristiano era el mejor. Pero ahora que soy más maduro, más romántico, tengo que aceptar que Messi es el mejor jugador de la historia”, expresó el jugador.
Según el atacante, ya no es "convencido" por las estadísticas y los números y eso le hizo cambiar de opinión, ahora se encuentra atraído por el estilo y la elegancia a la hora de jugar y volvió a afirmar que Messi es el mejor de todos los tiempos: "Después de ganar el mundial con Argentina, ya no hay discusión, es el mejor jugador que hemos tenido en este deporte".
Las declaraciones del jugador bávaro tuvieron una gran repercusión, ya que fue protagonista de uno de los episodios que marcaron una de las derrotas más recordadas de Messi, la final del Mundial en Brasil 2014, pero finalmente cerró este debate con una contundente frase: “siempre hemos tenido esta discusión entre Cristiano y Messi. Los dos son increíbles, pero Messi fue un poco más elegante”, sentenció.
Müller y la "advertencia" a Lionel Messi
El alemán llegaba afilado al duelo con el Inter Miami y con una estadística que lo acompañaba de la mejor manera frente al argentino, ya que el futbolista de Vancouver mantenía una racha de cuatro triunfos consecutivos frente al rosarino. Los últimos dos enfrentamientos se dieron cuando el capitán de la Selección argentina militaba en el París Saint-Germain.
Luego de conquistar el título de la Conferencia Oeste, Müller lanzó una advertencia a modo de broma que se difundió en redes sociales con la siguiente frase: “Te cazaré de nuevo”, restando importancia al duelo personal con el exBarcelona que finalmente se quedó con el duelo y conquistó la MLS.