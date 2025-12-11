11 de diciembre de 2025 - 10:20

El mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según Thomas Müller: "Es más elegante"

Luego de perder la final de la MLS frente al equipo de Messi, el jugador alemán hizo un repaso sobre la carrera del argentino y la comparó con la del portugués.

Thomas Muller habló sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Thomas Muller habló sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Thomas Müller se ha enfrentado en varias ocasiones a Lionel Messi a lo largo de su carrera, cuando militaba en el Bayern Munich y no dudó al tener que elegir al mejor futbolista del siglo XXI, decantándose por el jugador argentino pero sin mencionar la gran admiración que tiene por Cristiano Ronaldo.

Leé además

liga profesional de futbol 2026: que grupos le tocaron a independiente rivadavia y a gimnasia y esgrima

Liga Profesional de Fútbol 2026: Qué grupos le tocaron a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima

Por Redacción Deportes
Nicolás Ramírez, árbitro de la final designado por la AFA

AFA confirmó al árbitro para la final de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes

El campeón del mundo con Alemania en 2014, declaró entre risas cuando le consultaron sobre quién es mejor y respondió: "Los dos todavía están jugando, produciendo números. Para mí, más impresionante es Messi, porque su estilo para jugar el juego es un poco más mágico. es un talento más puro". Al mismo tiempo, Müller ratificó la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo "Es un fuera de serie, su ética de trabajo es mejor que la de Messi"

image
Thomas Müller eligió a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia.

Thomas Müller eligió a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia.

Cuando el ídolo del Bayern era más joven, tenía otra visión sobre este debate que marcó una era, ya que se inclinaba por el crack portugués, valorando su disciplina y su capacidad de sostener y mejorar sus actuaciones en cancha, mejorando temporada tras temporada. Cuando el alemán arribó a Vancouver Whitecaps, así lo sostuvo, pero su forma de ver el deporte cambió: “Yo sé que siempre dije que Cristiano era el mejor. Pero ahora que soy más maduro, más romántico, tengo que aceptar que Messi es el mejor jugador de la historia”, expresó el jugador.

Según el atacante, ya no es "convencido" por las estadísticas y los números y eso le hizo cambiar de opinión, ahora se encuentra atraído por el estilo y la elegancia a la hora de jugar y volvió a afirmar que Messi es el mejor de todos los tiempos: "Después de ganar el mundial con Argentina, ya no hay discusión, es el mejor jugador que hemos tenido en este deporte".

image
En el pasado, el crack alemán optaba por Cristiano Ronaldo.

En el pasado, el crack alemán optaba por Cristiano Ronaldo.

Las declaraciones del jugador bávaro tuvieron una gran repercusión, ya que fue protagonista de uno de los episodios que marcaron una de las derrotas más recordadas de Messi, la final del Mundial en Brasil 2014, pero finalmente cerró este debate con una contundente frase: “siempre hemos tenido esta discusión entre Cristiano y Messi. Los dos son increíbles, pero Messi fue un poco más elegante”, sentenció.

Müller y la "advertencia" a Lionel Messi

El alemán llegaba afilado al duelo con el Inter Miami y con una estadística que lo acompañaba de la mejor manera frente al argentino, ya que el futbolista de Vancouver mantenía una racha de cuatro triunfos consecutivos frente al rosarino. Los últimos dos enfrentamientos se dieron cuando el capitán de la Selección argentina militaba en el París Saint-Germain.

Luego de conquistar el título de la Conferencia Oeste, Müller lanzó una advertencia a modo de broma que se difundió en redes sociales con la siguiente frase: “Te cazaré de nuevo”, restando importancia al duelo personal con el exBarcelona que finalmente se quedó con el duelo y conquistó la MLS.

image
Messi le ganó la pulseada al jugador alemán y conquistó la MLS.

Messi le ganó la pulseada al jugador alemán y conquistó la MLS.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El misterio del motor 2026: Por qué Alpine y Colapinto tienen la llave maestra de la F1

Por Nicolás Salas
Jabes Saralegui, Nacho Rodríguez, Giovanni Ferraina y Renzo Giampaoli, cuatro de los futbolistas que regresan a Boca.

Un campeón con Lionel Messi y 25 "descartados" de Boca que valen millones: Quienes son y de dónde vienen

Por Nicolás Salas
Lionel Messi de Argentina celebra hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

No tiene límites: todos los títulos de Lionel Messi en su carrera profesional

Por Redacción Deportes
Inter Miami campeón de la MLS Cup: la magia de Messi y fiesta completa en el Chase. 

Inter Miami campeón de la MLS Cup con una brillante actuación de Lionel Messi

Por Sergio Faria