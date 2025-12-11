El mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según Thomas Müller: "Es más elegante"

Luego de perder la final de la MLS frente al equipo de Messi, el jugador alemán hizo un repaso sobre la carrera del argentino y la comparó con la del portugués.

Thomas Müller se ha enfrentado en varias ocasiones a Lionel Messi a lo largo de su carrera, cuando militaba en el Bayern Munich y no dudó al tener que elegir al mejor futbolista del siglo XXI, decantándose por el jugador argentino pero sin mencionar la gran admiración que tiene por Cristiano Ronaldo.

El campeón del mundo con Alemania en 2014, declaró entre risas cuando le consultaron sobre quién es mejor y respondió: "Los dos todavía están jugando, produciendo números. Para mí, más impresionante es Messi, porque su estilo para jugar el juego es un poco más mágico. es un talento más puro". Al mismo tiempo, Müller ratificó la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo "Es un fuera de serie, su ética de trabajo es mejor que la de Messi"

image Thomas Müller eligió a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia. Gentileza Cuando el ídolo del Bayern era más joven, tenía otra visión sobre este debate que marcó una era, ya que se inclinaba por el crack portugués, valorando su disciplina y su capacidad de sostener y mejorar sus actuaciones en cancha, mejorando temporada tras temporada. Cuando el alemán arribó a Vancouver Whitecaps, así lo sostuvo, pero su forma de ver el deporte cambió: “Yo sé que siempre dije que Cristiano era el mejor. Pero ahora que soy más maduro, más romántico, tengo que aceptar que Messi es el mejor jugador de la historia”, expresó el jugador.

Según el atacante, ya no es "convencido" por las estadísticas y los números y eso le hizo cambiar de opinión, ahora se encuentra atraído por el estilo y la elegancia a la hora de jugar y volvió a afirmar que Messi es el mejor de todos los tiempos: "Después de ganar el mundial con Argentina, ya no hay discusión, es el mejor jugador que hemos tenido en este deporte".

image En el pasado, el crack alemán optaba por Cristiano Ronaldo. Gentileza Las declaraciones del jugador bávaro tuvieron una gran repercusión, ya que fue protagonista de uno de los episodios que marcaron una de las derrotas más recordadas de Messi, la final del Mundial en Brasil 2014, pero finalmente cerró este debate con una contundente frase: “siempre hemos tenido esta discusión entre Cristiano y Messi. Los dos son increíbles, pero Messi fue un poco más elegante”, sentenció.