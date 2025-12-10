10 de diciembre de 2025 - 18:38

AFA confirmó al árbitro para la final de la Liga Profesional

El juez encargado de impartir justicia entre Estudiantes de La Plata y Racing Club será Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez, árbitro de la final designado por la AFA

Nicolás Ramírez, árbitro de la final designado por la AFA

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Ariel Vallejo, máximo responsable de Sur Finanzas, junto a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Lavado de dinero: Sur Finanzas sufre de intensos allanamientos tras los operativos en las oficinas de la AFA

Por Redacción Sociedad
Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina.

Con reconocimiento a Independiente Rivadavia, se sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026

Por Cristian Reta

En ese sentido, la AFA también oficializó la terna arbitral completa que acompañará a Ramírez en el compromiso decisivo: Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Dure cumplirá funciones como quinta árbitra, completando así el equipo arbitral que tendrá a su cargo el desarrollo del encuentro.

Nicolás Ramírez, la primera opción de AFA:

Nicolas Ramírez.jfif

La designación de Ramírez no es una sorpresa, debido a que se convirtió en el nombre de referencia para los encuentros importantes organizados dentro del fútbol argentino. Entre otros, dirigió las definiciones de las últimas dos temporadas de la Primera Nacional, las finales de Copa Argentina 2023 y 2025, la de la Supercopa Internacional 2024, y el duelo entre Platense y Huracán por el título del Apertura.

El encuentro se disputará el sábado 13 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, un escenario neutral que volvió a ser elegido por la AFA para albergar definiciones de alto calibre. Se espera un marco imponente.

La terna arbitral para la final de los Playoffs del Torneo Clausra 2025

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Hector Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

liga profesional de futbol 2026: que grupos le tocaron a independiente rivadavia y a gimnasia y esgrima

Liga Profesional de Fútbol 2026: Qué grupos le tocaron a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima

Por Redacción Deportes
Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

En medio de los allanamientos, AFA suspendió una importante actividad

Por Redacción Deportes
Escándalo en la AFA.

El escándalo que sacude a la AFA: allanaron sedes y 13 clubes por presunto lavado de dinero

Por Redacción Deportes
El entrenador de la Selección Argentina utilizó guantes blancos para manipular el trofeo que ganó el equipo Albiceleste en Qatar. 

Lionel Scaloni y la Copa: un gesto que llamó la atención en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

Por Sergio Faria