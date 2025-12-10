AFA confirmó al árbitro para la final de la Liga Profesional

El juez encargado de impartir justicia entre Estudiantes de La Plata y Racing Club será Nicolás Ramírez.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para dirigir la final de los Playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional entre Estudiantes de La Plata y Racing Club.

En ese sentido, la AFA también oficializó la terna arbitral completa que acompañará a Ramírez en el compromiso decisivo: Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Dure cumplirá funciones como quinta árbitra, completando así el equipo arbitral que tendrá a su cargo el desarrollo del encuentro.

Nicolás Ramírez, la primera opción de AFA: Nicolas Ramírez.jfif La designación de Ramírez no es una sorpresa, debido a que se convirtió en el nombre de referencia para los encuentros importantes organizados dentro del fútbol argentino. Entre otros, dirigió las definiciones de las últimas dos temporadas de la Primera Nacional, las finales de Copa Argentina 2023 y 2025, la de la Supercopa Internacional 2024, y el duelo entre Platense y Huracán por el título del Apertura.

Por otro lado, este año dirigió el clásico entre Boca y River, y encuentros de peso como el choque de octavos de final del Clausura entre Deportivo Riestra y Barracas Central.

La final tendrá como protagonistas a Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, dos equipos con historia, jerarquía y un recorrido sólido en los Playoffs. Ambos conjuntos supieron superar instancias exigentes para llegar al partido decisivo y buscarán cerrar el año con un título que les otorgue prestigio deportivo y respaldo a sus proyectos futbolísticos.