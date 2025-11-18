La Liga Profesional confirmó los árbitros para los playoffs: el polémico designado para Riestra - Barracas

Hace instantes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)dio a conocer de manera oficial los árbitros elegidos para cada encuentro de octavos del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Un mendocino será protagonista de un duelo de alto voltaje, mientras que Nicolás Ramírez se encargará del choque más polémico de todos.
Además, AFA confirmó que la llave de octavos de final contará con alargue en caso de empate a lo largo de los 90 minutos estipulados. En la comunicación oficial, informaron: "Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA"
Las ternas para los octavos de la Liga Profesional: