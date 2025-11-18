La Liga Profesional confirmó los árbitros para los playoffs: el polémico designado para Riestra - Barracas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los equipos arbitrales que impartirán justicia en los duelos de octavos de final

Hace instantes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)dio a conocer de manera oficial los árbitros elegidos para cada encuentro de octavos del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Un mendocino será protagonista de un duelo de alto voltaje, mientras que Nicolás Ramírez se encargará del choque más polémico de todos.

Entre lo más destacado, está la designación del oriundo de Mendoza Andrés Merlos para impartir justicia entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors. En el VAR estará otro juez local, Fernando Espinoza. Además, los ojos del país se posarán en el partido que animarán Deportivo Riestra - Barracas Central, que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, que fue protagonista en la final de la Copa Argentina entre el Bicho de La Paternal e Independiente Rivadavia.

El bahiense Facundo Tello dirigirá la final de la Libertadores El bahiense Facundo Tello dirigirá Racing - River Mientras que el colegiado que estará en La Bombonera será Sebastián Zunino, en el Cilindro de Avellaneda se encontrará Facundo Tello. Este último tendrá una parada brava, teniendo en cuenta que se trata de uno de los encuentros con más pica de toda la serie.

Además, AFA confirmó que la llave de octavos de final contará con alargue en caso de empate a lo largo de los 90 minutos estipulados. En la comunicación oficial, informaron: "Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA"

Las ternas para los octavos de la Liga Profesional: Sábado 22 de noviembre