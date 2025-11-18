18 de noviembre de 2025 - 17:37

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los playoffs: el polémico designado para Riestra - Barracas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los equipos arbitrales que impartirán justicia en los duelos de octavos de final

Nicolás Ramírez será el juez de Deportivo Riestra - Barracas Central, por la Liga Profesional

Nicolás Ramírez será el juez de Deportivo Riestra - Barracas Central, por la Liga Profesional

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Hace instantes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)dio a conocer de manera oficial los árbitros elegidos para cada encuentro de octavos del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Un mendocino será protagonista de un duelo de alto voltaje, mientras que Nicolás Ramírez se encargará del choque más polémico de todos.

Leé además

Edinson Cavani habló de su regreso al gol en Boca

Edinson Cavani reconoció que está en deuda: "Boca me ha dado mucho y quiero pagarle"

Por Redacción Deportes
Racing Club podrá tener público ante el Millonario

Finalmente Racing Club podrá contar con su público para enfrentarse ante River Plate

Por Redacción Deportes
El bahiense Facundo Tello dirigirá la final de la Libertadores
El bahiense Facundo Tello dirigir&aacute; Racing - River

El bahiense Facundo Tello dirigirá Racing - River

Mientras que el colegiado que estará en La Bombonera será Sebastián Zunino, en el Cilindro de Avellaneda se encontrará Facundo Tello. Este último tendrá una parada brava, teniendo en cuenta que se trata de uno de los encuentros con más pica de toda la serie.

Además, AFA confirmó que la llave de octavos de final contará con alargue en caso de empate a lo largo de los 90 minutos estipulados. En la comunicación oficial, informaron: "Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA"

Las ternas para los octavos de la Liga Profesional:

Sábado 22 de noviembre

20.00 Vélez – Argentinos

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Asistente 1: Diego Bonfá
  • Asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

22.00 Central Córdoba – San Lorenzo

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Sebastián Raineri
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central – Estudiantes

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Asistente 1: José Castelli
  • Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Jorge Broggi

20.00 Boca – Talleres

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Javier Mihura

  • Lunes 24 de noviembre

    17.00 Deportivo Riestra – Barracas Central

    • Árbitro: Nicolás Ramírez
    • Asistente 1: Pablo González
    • Asistente 2: Pablo Acevedo
    • Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
    • VAR: Héctor Paletta
    • AVAR: Ariel Suárez

    19.15 Racing – River

    • Árbitro: Facundo Tello
    • Asistente 1: Gabriel Chade
    • Asistente 2: Miguel Savorani
    • Cuarto árbitro: Julio Barraza
    • VAR: Yamil Possi
    • AVAR: Erik Grunmann

    22.00 Unión – Gimnasia

    • Árbitro: Sebastián Martínez
    • Asistente 1: Juan Mamani
    • Asistente 2: Iván Núñez
    • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
    • VAR: Ariel Penel
    • AVAR: Sebastián Habib

    Miércoles 26 de noviembre

    21.30 Lanús – Tigre

    • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
    • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
    • Asistente 2: Pablo Gualtieri
    • Cuarto árbitro: Julián Beligoy
    • VAR: Fabrizio Llobet
    • AVAR: Maximiliano Macheroni
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leandro Paredes, uno de las grandes figuras del último Superclásico.

¿Superclásico a la vista? Se conoció cuando podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

Por Cristian Reta
Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional

La Liga Profesional confirmó el calendario de los octavos de final del Clausura 2025

Boca - Tigre, por Liga Profesional

Boca Juniors se quedó con el triunfo ante Tigre, y con la cima de su grupo

Por Redacción Deportes
Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional

Sentido mensaje de Omar Asad para el hincha de Godoy Cruz: "Queda ser unidos, fuertes y volver mejor"

Por Redacción Deportes