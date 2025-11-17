Racing Club y River Plate: el duelo más esperado de los playoffs del Clausura 2025

Los mata-mata ya están definidos y Racing se enfrentará a River en un clásico cargado de morbo. Ambos equipos buscarán avanzar a la próxima instancia.

Racing y River Plate, tras los cuartos de final de la Copa Argentina, volverán a editar un choque caliente en los playoffs del Clausura.

Con los playoffs del Clausura 2025 casi definidos, los equipos se preparan para disputar la instancia con la ventaja de localía como un factor clave. Entre todos los cruces, Racing vs. River se perfila como el partido de mayor morbo, por la historia reciente entre ambos y la intensidad que promete un duelo directo por avanzar en la competencia.

En la Zona B, los clasificados hasta el momento son Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River, Talleres y Sarmiento, mientras que en la Zona A avanzaron Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos, Barracas, Tigre y Estudiantes. Con los playoffs a punto de confirmarse, casi todos los equipos ya saben sus rivales: solo resta el resultado del encuentro que disputan desde hace minutos Platense y Gimnasia LP. Si el Lobo gana, Sarmiento de Junín quedará eliminado y Talleres será rival del Xeneize y el Tripero de Unión. Además, Vélez enfrentará a Argentinos, Lanús a Tigre, Deportivo Riestra a Barracas Central, Central Córdoba a San Lorenzo y Rosario Central a Estudiantes.

Central Rosario Central, con Ángel Di María en un gran momento, enfrentará a Estudiantes La Plata. Será en el Gigante de Arroyito. Gentileza Los equipos que terminen mejor ubicados serán los que jugarán de local en las fases de eliminación directa. Vale recordar además que, tanto en los octavos como en los cuartos, semis y la final, en caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15') y, si persistiera la igualdad, finalmente penales.

Todas las miradas en Avellaneda Racing buscará aprovechar su localía y el buen momento de sus jugadores para imponerse, mientras que River intentará salir de la mala y consolidar su camino hacia las instancias finales. La serie promete intensidad, estrategia y momentos de quiebre que podrían definir el rumbo de ambos equipos en los playoffs.