17 de noviembre de 2025 - 15:19

Sequía Millonaria: River no mete un gol hace cuatro partidos, un dato que expone su crisis fútbolística

River empató ante Vélez y quedó en cero en el resultado nuevamente, un reflejo del flojo momento del equipo y la falta de eficacia en la red.

River sumó 4 puntos de los últimos 24 en juego. Además, hace cuatro partidos que no hace goles. El último tanto fue el 10 de octubre ante Talleres de Córdoba. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Aunque las estadísticas no siempre son un reflejo de la realidad y contribuyen para contextualizar, al mismo tiempo, cuando son tan contundentes, por algo es. Si el presente crítico de River pudiera ejemplificarse en un dato concreto, bien podría ser que sumó solo cuatro de los últimos 24 puntos en juego. O, también, que hace cuatro partidos que no hace un gol.

Para encontrar el último gol de River hay que remontarse cuatro fechas atrás, en lo que también fue su último triunfo: el 2-0 a Talleres en Córdoba, de la mano de las anotaciones de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, justamente dos de las bajas que sufrió Marcelo Gallardo en Liniers por lesión.

Desde aquel duelo del 10 de octubre, en el medio pasó la eliminación con Independiente Rivadavia en los penales (tras el 0-0 en el tiempo reglamentario), la derrota 0-1 con Gimnasia en el Monumental (Miguel Borja erró un penal sobre el final) y la caída 2-0 en el Superclásico con Boca. Ahora, la sequía se estiró con el reciente empate con Vélez.

