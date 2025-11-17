Sequía Millonaria: River no mete un gol hace cuatro partidos, un dato que expone su crisis fútbolística

River empató ante Vélez y quedó en cero en el resultado nuevamente, un reflejo del flojo momento del equipo y la falta de eficacia en la red.

River sumó 4 puntos de los últimos 24 en juego. Además, hace cuatro partidos que no hace goles. El último tanto fue el 10 de octubre ante Talleres de Córdoba.

Aunque las estadísticas no siempre son un reflejo de la realidad y contribuyen para contextualizar, al mismo tiempo, cuando son tan contundentes, por algo es. Si el presente crítico de River pudiera ejemplificarse en un dato concreto, bien podría ser que sumó solo cuatro de los últimos 24 puntos en juego. O, también, que hace cuatro partidos que no hace un gol.

River - Vélez River no levanta cabeza. De espaldas al fútbol de Marcelo Gallardo. Gentileza River: complicado para jugar la Copa Libertadores 2026 Con el empate sin goles ante Vélez, el Millonario no solo quedó en la cornisa y muy condicionado para clasificar a la Copa Libertadores 2026, sino que además agudizó uno de sus principales déficits del año: la falta de de eficacia en el arco rival.

Para encontrar el último gol de River hay que remontarse cuatro fechas atrás, en lo que también fue su último triunfo: el 2-0 a Talleres en Córdoba, de la mano de las anotaciones de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, justamente dos de las bajas que sufrió Marcelo Gallardo en Liniers por lesión.

Desde aquel duelo del 10 de octubre, en el medio pasó la eliminación con Independiente Rivadavia en los penales (tras el 0-0 en el tiempo reglamentario), la derrota 0-1 con Gimnasia en el Monumental (Miguel Borja erró un penal sobre el final) y la caída 2-0 en el Superclásico con Boca. Ahora, la sequía se estiró con el reciente empate con Vélez.

"En un contexto de negatividad, donde la cosa no fluye con naturalidad", como expresó Gallardo en una picante conferencia de prensa, convertir se ha transformado en una odisea para River. Un síntoma más de la crisis.