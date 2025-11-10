Video: el repudiable gesto de Leandro Paredes a un hincha de River en un boliche tras el superclásico

Leandro Paredes, capitán y máximo referente de Boca , festejó el triunfazo en el Superclásico en un reconocido boliche y también le hizo llamativos gestos a ¡un hincha de River!

Un jubilado insultó y golpeó a una joven por estacionar el auto frente a su casa: el violento video

Un hombre que manejaba en ojotas perdió el control de su auto y atropelló a tres mujeres en Lanús

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina fue a Tropitango, famoso boliche de zona norte del Gran Buenos Aires. Y, como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida.

En medio de los festejos junto a sus íntimos, Paredes se cruzó con un ¡hincha de River!, a quien le hizo gestos picantes en alusión a la victoria del Xeneize en el Superclásico en la Bombonera.

Embed LEANDRO PAREDES, anoche en el TROPITANGO, tras la victoria de BOCA a RIVER



@bienbosterosok pic.twitter.com/wkXHaHy9I9 — Diario Olé (@DiarioOle) November 10, 2025

El plantel del Xeneize regresará a los entrenamientos este martes, a las 16. A partir de ahí, empezarán a prepararse para el duelo ante Tigre en la última jornada de la Zona A del Torneo Clausura (con día y horario a confirmar).

Boca es puntero de la Zona A, con 26 puntos: le saca dos de ventaja a Unión, su escolta. A su vez, gracias al triunfazo en el Superclásico, donde están segundos con 59 unidades (detrás de Rosario Central, que es líder con 66)..