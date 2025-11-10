10 de noviembre de 2025 - 17:46

Un video se suma como prueba del presunto femicidio de la estudiante que murió tras caer del balcón

La muerte de Matilda sigue en investigación. Su padre apunta al novio de la joven como culpable y pide que el caso se identifique como femicidio.

Luego de darse a conocer el video que muestra la caída de Matilda, su padre pide justicia y que se nombre al caso como femicidio.&nbsp;

 

Según información de parte la Policía, una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó a la estudiante, aún con vida, al hospital Argerich. Sin embargo, murió durante la madrugada del lunes a causa de diversos politraumatismos de cráneo.

Por el hecho, las autoridades detuvieron a su pareja, un joven identificado como Nahuel Castillo C., quien se encontraba en el lugar.

El video que suma pruebas al caso de presunto femicidio

A la investigación se sumó un video registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes captan la caída desde un segundo piso de Matilda y se han transformado en una pieza central en el expediente del caso.

El material audiovisual , incorporado formalmente a la causa, es considerado clave por los investigadores. A través de este, se permitirá cruzar horarios, contrastar relatos y determinar la secuencia temporal de los hechos. Sobre esa base, el juzgado dispuso medidas de prueba sobre el registro y pericias en la vivienda para determinar si hubo terceros involucrados.

Declaraciones del padre

La familia de Matilda exige justicia y sostiene públicamente la hipótesis de que es caso de violencia de género. En declaraciones al medio LA NACION, el padre expresó que “quiero que la muerte de mi hija no sea una estadística. Si salva una vida, yo ya gané”. Pablo reiteró que la relación que mantenía su hija era tóxica y de maltrato.

Además el padre y hermano de Matilda estuvieron presentes el día de hoy en el programa Desayuno Americano luego de que se diera a conocer la existencia del video. El padre comentó que la preocupación sobre el estado de su hija comenzó cuando Matilda no contestaba el teléfono y recordó “no me querían decir que estaba muerta”. También se refirió a las reiteradas veces que le había pedido a su hija que se separara de su novio y comentó: "Le dije que no quería buscarla en una morgue".

A pesar del inmenso dolor, el padre pidió que la muerte de su hija “no quede inútil” e insistió en que la Justicia debe caratular el caso como femicidio. “Todavia no esta caratulada como femicidio y es un femicidio” comentó.

