Investigan caso de femicidio de una joven que murió tras caer de un balcón

La Justicia investiga el femicidio de Matilda López Sanzetenea, una joven estudiante de 18 años y nacionalidad boliviana, en el barrio de San Telmo . Matilda había llegado al país a comienzos de este año desde Bolivia para estudia r la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El pasado sábado por la noche, personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad asistió hasta la calle Defensa al 300, luego de que se reportara que una joven se encontraba tendida en la vía pública tras caer desde el balcón del segundo piso de la residencia donde vivía.

Según información de parte la Policía a la Agencia Noticias Argentinas, una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó a la estudinte, aún con vida, al hospital Argerich. Sin embargo, murió durante la madrugada del lunes a causa de diversos politraumatismos de cráneo.

Por el hecho fue detenido el novio de Matilda. Las autoridades informaron que en el lugar se hallaba un joven, también de 18 años e identificado como Nahuel Castillo C.

Al ser inspeccionado, se pudo constatar que presentaba “signos de lesión en la espalda, similares a arañazos”. Ante ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de Manuel de Campos, ordenó la detención del joven y colocar una faja de clausura en el departamento para llevar a cabo las pericias correspondientes.

Declaraciones del padre de Matilda

Pablo López, papá de la joven, dió declaraciones al medio Clarín donde recordó que existieron señales sobre la violencia que sufría su hija: “La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular para saber si se hablaba con otros chicos. Cuando peleaban, él cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían. No la dejaba hablar con las amigas… Absolutas alarmas por todos lados”.

“El chico es argentino de nacimiento, pero Matilda lo conoció en Bolivia. Él vivía en Tarija, otra ciudad boliviana, y se cruzaron en un evento estudiantil hace aproximadamente un año. Después volvieron a encontrarse en la Argentina" recordó el padre sobre los inicios de la relación.

López concluyó: "El pibe era un tóxico tremendo, y yo le desaconsejé a mi hija esa relación. Lo hablamos varias veces… El pibe era muy jodido, muy tóxico. Es muy difícil que hoy los chicos te hagan caso”.