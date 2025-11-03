Confirmaron la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó este lunes que Pablo Laurta seguirá detenido por el brutal doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54). El sujeto continuará bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso que conmocionó al país.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, quien dictó la prisión preventiva contra Pablo Rodríguez Laurta.
Fue considerado presunto autor de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de Giardina, y de homicidio calificado por alevosía y violencia de género en perjuicio de Zamudio, madre de la víctima. También se le imputa delito de violación de domicilio.
Rodríguez Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, mientras la causa avanza con nuevas pruebas y testimonios que refuerzan la hipótesis de un ataque planificado.