Confirmaron la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba

Es considerado supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. El uruguayo permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, quien dictó la prisión preventiva contra Pablo Rodríguez Laurta.

Fue considerado presunto autor de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de Giardina, y de homicidio calificado por alevosía y violencia de género en perjuicio de Zamudio, madre de la víctima. También se le imputa delito de violación de domicilio.