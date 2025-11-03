Cuatro días desaparecido: qué se sabe del hombre hallado muerto en Uspallata

Sin signos de violencia, el cuerpo fue hallado este domingo por la noche. La camioneta de la víctima estaba al costado de la ruta 7.

Tras una intensa búsqueda, encontraron este domingo por la noche el cuerpo sin vida de un hombre que se hallaba desaparecido desde el miércoles pasado en la zona de la Cascada de Ranchillos, cercana a la villa de Uspallata (Las Heras).

El hallazgo se produjo en la ruta nacional 7, a la altura del kilómetro 1.160, en inmediaciones del sector de base de coordinación de Ranchillos, donde los rescatistas localizaron una camioneta Volkswagen Amarok con un certificado de discapacidad en su interior. El documento permitió establecer una primera vinculación entre el vehículo y la identidad de la víctima como Rubén Pombo (71), según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Embed Al contactar a un familiar del propietario de la camioneta, este confirmó que desde el miércoles no tenían comunicación con Pombo, lo que reforzó la presunción de que el cuerpo encontrado pertenecía al mismo hombre.

Por orden del fiscal de turno, y tras constatar que no había signos de violencia visibles, se dispuso la extracción del cadáver por parte de personal especializado y su traslado hasta el punto base, desde donde fue derivado este lunes a la madrugada hasta la Comisaría 23°. También se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes tanto sobre el cuerpo como sobre el vehículo.

El operativo de rescate contó con la participación de efectivos de la Comisaría 23°, Unidad Policial de Rescate de Mendoza (Upram), Bomberos de la Policía de Mendoza, Guardia Urbana, Patrulla de Rescate de Gendarmería Nacional y la coordinación de la Policía, bajo la supervisión del comisario Mario Lucero.

Las autoridades informaron que el cuerpo será sometido a una autopsia para confirmar la causa de muerte, ya que no presentaba signos de violencia. A raíz de la cantidad de días que pasaron, los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición.