Dolor en el CUC: tres días de duelo por el fallecimiento y accidente de alumnos en el Parque San Martín

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central ( CUC ) tras el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año y dejó gravemente herido a otro.

Como muestra de respeto y acompañamiento, no habrá actividades el lunes 3 de noviembre y las banderas permanecerán a media asta.

La medida fue dispuesta por la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez ; el vicerrector, Gabriel Fidel ; el secretario Académico, Julio Aguirre ; y las autoridades del CUC, Gustavo Ciancio (director) y Silvina Bonfanti (vicedirectora).

En un comunicado oficial, las autoridades expresaron su profundo pesar y acompañamiento a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes involucrados. “Despedimos con mucho dolor al estudiante fallecido y rogamos por la pronta recuperación del herido” , manifestaron desde la institución.

La tragedia ocurrió este sábado al medio día cuando dos menores intentaban cruzar la calle en las inmediaciones del Parque General San Martín.

Según indicaron fuentes policiales, una mujer de 82 años conducía por calle Boulogne Sur Mer de sur a norte y al llegar a la esquina de calle Clark, cruzó en rojo y embistió a los dos chicos que estaban cruzando la calzada.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que uno de los menores, de 13 años, había fallecido en el acto, mientras que el otro presentaba graves heridas y fue trasladado al Hospital Notti.