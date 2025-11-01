1 de noviembre de 2025 - 17:16

Dolor en el CUC: tres días de duelo por el fallecimiento y accidente de alumnos en el Parque San Martín

El hecho dejó como saldo la muerte de un estudiante de primer año y a otro con graves heridas. Autoridades y comunidad educativa expresaron su pesar y acompañamiento a las familias afectadas.

Colegio Universitario Central (CUC)

Colegio Universitario Central (CUC)

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC) tras el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año y dejó gravemente herido a otro.

Leé además

Estos son los números ganadores de la quiniela de Mendoza. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 1 de noviembre

Por Redacción Sociedad
La vecina del barrio Dalvian que transformó su casa en el evento de Halloween que reunió a padres y niños. 

La casa de La Llorona, la mendocina fanática de Halloween que "aterra" a sus vecinos

Por Victoria Asmat

Como muestra de respeto y acompañamiento, no habrá actividades el lunes 3 de noviembre y las banderas permanecerán a media asta.

La medida fue dispuesta por la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; y las autoridades del CUC, Gustavo Ciancio (director) y Silvina Bonfanti (vicedirectora).

En un comunicado oficial, las autoridades expresaron su profundo pesar y acompañamiento a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes involucrados. “Despedimos con mucho dolor al estudiante fallecido y rogamos por la pronta recuperación del herido”, manifestaron desde la institución.

El hecho

La tragedia ocurrió este sábado al medio día cuando dos menores intentaban cruzar la calle en las inmediaciones del Parque General San Martín.

Según indicaron fuentes policiales, una mujer de 82 años conducía por calle Boulogne Sur Mer de sur a norte y al llegar a la esquina de calle Clark, cruzó en rojo y embistió a los dos chicos que estaban cruzando la calzada.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que uno de los menores, de 13 años, había fallecido en el acto, mientras que el otro presentaba graves heridas y fue trasladado al Hospital Notti.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reinaldo Wabeke, heredero de la fortuna de Adelfa aseguró que no ha cobrado la herencia. 

Reinaldo salió de la cárcel, se casó por tercera vez e intenta rearmar su vida, ¿qué pasó con la fortuna que le dejó Adelfa?

Por Redacción Sociedad
Un sábado descenso de temperatura, viento sur y nubosidad variable, con una mínima de 11°C y una máxima cercana a los 22°C.

Tiempo inestable en Mendoza: sábado con lluvias, viento sur y descenso de temperatura

Por Redacción
Continúan los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla. Cuándo vuelve el servicio

Continúa el corte de agua en el Gran Mendoza: hasta cuánto durará

Por Redacción Sociedad
Limpian pintadas en montañas y otros espacios naturales: antes quería ser rico, ahora solo quiero ser feliz

Comando limpieza: quiénes son los voluntarios que borran grafitis en la cordillera mendocina

Por Ignacio de la Rosa