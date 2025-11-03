Dos jóvenes heridos tras volcar su auto en el Acceso Este: el conductor estaba ebrio

El joven al mando de un Chevrolet Corsa tenía 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del cuádruple de lo permitido.

Dos jóvenes resultaron heridos esta mañana luego de volcar el automóvil en el que viajaban por el Acceso Este. El conductor manejaba ebrio con más de cuatro veces el límite de alcohol permitido por ley.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6 del lunes en la ruta 7, a la altura de Callejón Pelegrina, en Kilómetro 8 (Guaymallén).

Un Chevrolet Corsa, al mando de Kevin Guerrero Calderón, circulaba de oeste a este cuando, por manifestaciones del conductor, una camioneta blanca lo habría encerrado, lo que provocó que perdiera el dominio del rodado y volcara sobre la banquina sur.

Tanto el conductor como su acompañante, también un joven de apellido Guerrero, fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que les diagnosticó politraumatismos leves y heridas cortantes. Ninguno de los dos ocupantes quiso ser trasladado a un centro asistencial.