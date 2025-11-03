3 de noviembre de 2025 - 07:50

Dos jóvenes heridos tras volcar su auto en el Acceso Este: el conductor estaba ebrio

El joven al mando de un Chevrolet Corsa tenía 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del cuádruple de lo permitido.

Dos jóvenes resultaron heridos esta mañana luego de volcar el automóvil en el que viajaban por el Acceso Este

Dos jóvenes resultaron heridos esta mañana luego de volcar el automóvil en el que viajaban por el Acceso Este

Foto:

Gentileza / X @MATIPASCUALETTI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos jóvenes resultaron heridos esta mañana luego de volcar el automóvil en el que viajaban por el Acceso Este. El conductor manejaba ebrio con más de cuatro veces el límite de alcohol permitido por ley.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, durante el acto de llamado a licitación para la megaobra en el Acceso Este.

Matías Stevanato celebró el anuncio de Alfredo Cornejo para el Acceso Este y analizó el resultado del PJ

Por Martín Fernández Russo
El Acceso Este en la actualidad. 

Anunciaron la licitación de la megaobra en el Acceso Este: qué tramos abarca y qué plazos de ejecución tiene

Por Redacción Política

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6 del lunes en la ruta 7, a la altura de Callejón Pelegrina, en Kilómetro 8 (Guaymallén).

Un Chevrolet Corsa, al mando de Kevin Guerrero Calderón, circulaba de oeste a este cuando, por manifestaciones del conductor, una camioneta blanca lo habría encerrado, lo que provocó que perdiera el dominio del rodado y volcara sobre la banquina sur.

Tanto el conductor como su acompañante, también un joven de apellido Guerrero, fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que les diagnosticó politraumatismos leves y heridas cortantes. Ninguno de los dos ocupantes quiso ser trasladado a un centro asistencial.

En tanto, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un resultado positivo de 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hallaron a un hombre muerto en Uspallata

Cuatro días desaparecido: qué se sabe del hombre hallado muerto en Uspallata

Por Redacción Policiales
Un hombre murió tras volcar con su auto en Maipú / Imagen ilustrativa

Maipú: un hombre murió tras volcar con su auto y caer a una acequia

Por Redacción Policiales
Incendio destruyó una vivienda en Las Heras: no hubo heridos - Imagen ilustrativa - Archivo / Los Andes

Incendio en una vivienda en Las Heras: sin heridos pero con pérdidas totales

Por Redacción Policiales
Uspallata, por Ruta 7 a Ranchillos.

Uspallata: reportaron el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición

Por Redacción Policiales