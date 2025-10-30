Morena Rial seguirá en la cárcel: le dictaron prisión preventiva tras el pedido de la defensa

Morena Rial seguirá detenida luego de que la Justicia le negó la prisión domiciliaria y dictó la prisión preventiva tras el pedido de su defensa. La decisión fue tomada este miércoles 29 de octubre por la jueza Andrea Rodríguez Mentasti, quien resolvió que la hija de Jorge Rial debía continuar alojada en la Unidad 51 de Magdalena .

La resolución fue un duro revés para la defensa , que había insistido en la posibilidad de que la joven cumpliera su detención en su domicilio. Sin embargo, la magistrada consideró que existían motivos suficientes para mantener la medida.

En el fallo difundido por el periodista Mauro Szeta, la jueza explicó los fundamentos de su decisión: “Se tiene por acreditado que la imputada incumplió las pautas impuestas , y además se constató que no residió en el domicilio fijado , a la vez que expuso al menor en contexto de riesgo vinculado con la actividad ilícita investigada, contrariando el interés superior que inicialmente se procuró resguardar”.

La jueza concluyó su dictamen con una definición contundente: “ Convertir en prisión preventiva la actual detención y no hacer lugar a la alternativa a la prisión preventiva, solicitada por la defensa de la imputada”.

Mientras tanto, la situación de Morena dentro del penal continúa generando preocupación. Su abogado, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), expresó su malestar por las condiciones de detención de su clienta.

“Mientras la Justicia decide si le dan o no la prisión domiciliaria, ella sigue viviendo un calvario ahí adentro porque no le dejan pasar un teléfono y está incomunicada y puede hablar nada más solo dos veces por día, incluso hasta a veces le limitan hablar con sus abogados”, denunció previo a lo que dictaminó la jueza.

Morena Rial Alejandro Cipolla se comunicó con el programa Polémica en el bar y comento que Morena Rial se encuentra en huelga de hambre y con gran tristeza. web

El letrado agregó que ya pidió el traslado a otro establecimiento penitenciario. “Siempre pensando que se lo pueden negar por un tema de comodidad para mí porque yo no puedo manejar 400 km para ir a ver a un detenido para planificar una defensa y el penal pone mil peros. No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, relató.

El abogado también detalló que Morena pasó un mal momento durante el fin de semana. “No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica", expresó el letrado.

"Ahora está bien de salud pero la pasó mal. No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención es una especie de tortura el hecho de incomunicarla del mundo”, concluyó.