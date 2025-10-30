30 de octubre de 2025 - 13:31

Estremecedor video: aceleró, hizo una "wheelie" y atropelló a una jubilada que ahora pelea por su vida

Ocurrió el domingo en la localidad bonaerense de Colón. Según testigos, el joven estaba alcoholizado.

Aceleró, hizo una "wheelie" y atropelló a una jubilada que ahora pelea por su vida.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una jubilada quedó internada en estado delicado luego de que un joven de 18 años la atropellara mientras hacía "wheelie" en una calle de la localidad bonaerense de Cólón. El adolescente quedó detenido.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo en el cruce de las calles 17 y 47, cuando la mujer de 74 años estaba cruzando la esquina acompañada de otra señora. Según se ven en las imágenes de seguridad, el joven aceleró, levantó la moto y la arrolló.

Según testigos que presenciaron el hecho, el conductor de la moto marca Keller 110cc de color negra, estaba alcoholizado y habría cruzado el semáforo en rojo.

Tras el impacto, la jubilada quedó inconsciente sobre la calzada y vecinos dieron aviso a emergencias para que pueda ser atendida. La víctima fue trasladada al Hospital Municipal y desde entonces permanece internada luchando por su vida. El motorista sufrió lesiones leves.

El adolescente fue detenido acusado de “lesiones culposas agravadas” y ya fue indagado por la Justicia.

