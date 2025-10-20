20 de octubre de 2025 - 18:07

Video: el relato de Comesaña tras el escándalo en la Primera Nacional por amenazas:

PRIMERA NACIONAL. Habló Lucas Comesaña, el árbitro que suspendió el partido en Jujuy, luego de recibir amenazas. Video.

Lucas Comesaña, árbitro que suspendió el partido en Jujuy tras recibir amenazas de los directivos locales. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Gonzalo Tapia
Por Redacción Deportes

Comesaña, a su vez, se refirió a rumores que trascendieron que indicaban que en el entretiempo había lanzado un insulto xenófobo a un joven alcanzapelotas: "Desde la semana previa hasta hoy salió de todo, me llegaron comentarios que tenemos una denuncia de un menor por discriminación, que, sinceramente, me duele muchísimo escuchar esa falacia, jamás le diría algo malo a un niño y, por otro lado, a la colectividad hermana boliviana la respeto tanto como a mi país, es lamentable que hayan inventado eso".

El árbitro también especificó que no quería dar demasiadas precisiones de lo que ocurrió en el vestuario y solo salió a hablar para desmentir la acusación en su contra. Al mismo tiempo, opinó sobre su desempeño en el campo de juego esos minutos y el reclamo de un penal que pidió toda la delegación del Lobo jujeño: "No pude observar todavía el partido, tuvimos demasiado trabajo logísticos con la denuncia. Sí sé que me piden una posible mano, la quiero ver, pero todavía no es el momento".

La voz del &aacute;rbitro, Lucas Comesa&ntilde;a.&nbsp;

La voz del árbitro, Lucas Comesaña.

Además, elogió a sus colegas en el país: "El nivel arbitraje del fútbol argentino es excelente, obviamente que pueden haber errores, pero tengo compañeros que los admiro. Creo que el fútbol siempre fue igual. Chivo expiatorio de todo el mundo es el árbitro, convivimos con el error, es un país futbolero y en la tele hay 200 partidos, también pasa en las redes. Hay muchos periodistas que tratan de crecer de esa manera porque al argentino le gusta consumir la picanteada, por así decir". Y agregó que pone las manos en el fuego por sus compañeros.

Por otra parte, recordó su último encuentro en aquella provincia con el mismo rival (en 2023 vs. Riestra), en el que tuvo que abandonar el campo de juego custodiado por la Policía: "Hace dos años dirigí en Jujuy, un mes atrás me tocó estar de cuarto ahí. No me sorprende la desginación, estoy preparado para dirigir cualquier partido. Adonde me desginan, voy con la mejor predisposición. Hace un mes, en Buenos Aires, conviví con este equipo y no tuve ningún inconveniente. No creo que porque alguien no esté contento con un fallo, no pueda dirigir un partido".

Finalmente, sobre la chance de reanudar el encuentro en Jujuy, evitó confirmar su postura y contestó: "Será decisión de la AFA. A mí me encanta dirigir y el trabajo que realizo, soy una persona que quiere estar siempre. La AFA sabrá cómo continúa esto, no puedo opinar".

Por Redacción Deportes
Por Gustavo Villarroel
Por Redacción Sociedad
Por Nicolás Salas