Primera Nacional: El árbitro fue amenazado y se suspendió el partido entre Gimnasia de Jujuy y Madryn

El encuentro de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional , entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, terminó de manera insólita y fue suspendido durante el entretiempo a raíz de graves amenazas que habría recibido el árbitro Lucas Comesaña por parte de dirigentes del club local .

El juez tomó la determinación de no continuar el partido alegando falta de garantías para la seguridad del equipo arbitral. “Sufrimos amenazas dentro del vestuario por parte de directivos de Gimnasia. Están identificados y vamos a hacer la denuncia” , declaró Comesaña, visiblemente afectado, en declaraciones a TyC Sports.

La decisión generó un fuerte impacto institucional y llevó a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) a evaluar posibles sanciones contra Gimnasia de Jujuy, que podrían incluir penas deportivas y administrativas , debido a la gravedad del episodio.

Hasta el momento de la interrupción, el conjunto local ganaba 1 a 0 con gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo . Sin embargo, el desarrollo del juego ya estaba marcado por la polémica. Comesaña había expulsado a Matías Noble tras mostrarle dos amarillas, y desestimado un penal reclamado por el Lobo jujeño .

La situación se agravó en el descanso, cuando, según trascendió, miembros de la dirigencia local ingresaron a la zona de vestuarios y confrontaron al árbitro, lo que derivó en la suspensión inmediata del encuentro.

Desde Deportivo Madryn también se pronunciaron sobre lo sucedido. Ricardo Sastre, presidente del club visitante, afirmó: “Hicimos más de 3.000 kilómetros para jugar, pero si no hay garantías, no se puede. No se puede poner en riesgo la integridad física de los árbitros”.

La previa del partido ya venía cargada de controversia por la designación de Comesaña, a quien se le cuestionaba haber dirigido recientemente un encuentro de Madryn. Esta coincidencia alimentó especulaciones y tensiones que terminaron explotando en el vestuario.

Por ahora, no hay fecha confirmada para la reanudación del partido, correspondiente al reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. La definición de la serie es a ida y vuelta, y en caso de empate global, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla general, ventaja que favorece a Deportivo Madryn, subcampeón del reciente torneo