Liga Profesional: Independiente Rivadavia no pudo con Banfield y cayó en el estadio Gargantini

Independiente Rivadavia sufrió una dura derrota por 2 a 1 frente a Banfield, en el estadio Bautista Gargantini , en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional . El Taladro se impuso con dos goles del exjugador leproso, Gonzalo Ríos, en un partido que dejó preocupaciones en el conjunto mendocino de cara al duelo del próximo viernes ante River Plate por las semifinales de la Copa Argentina.

Copa Argentina: se confirmó la sede para la semifinal entre Independiente Rivadavia y River Plate

El primer golpe llegó sobre el cierre del primer tiempo. Arboleda recuperó la pelota en el mediocampo, anticipó con precisión y habilitó a Ríos, quien eludió marcas, se proyectó desde la derecha hacia el centro y definió con un zurdazo cruzado. A los 7' de iniciado el complemento, nuevamente Ríos, tras un centro definió de cabeza solo en el centro del área chica. La Lepra sufrió la famosa "ley del ex". El delantero no festejó el tanto y levantó la mano en señal de respeto hacia el público local.

Curiosamente, en la jugada anterior, Independiente Rivadavia tuvo la más clara: Matías Fernández quedó mano a mano con Sanguinetti tras un rápido contragolpe, pero el arquero visitante respondió con solvencia y desvió al córner.

Hasta ese momento, el encuentro había sido discreto y parejo, con pocas situaciones de peligro. La Lepra, que acumula cinco partidos sin ganar (cuatro empates consecutivos), mostró buenas intenciones pero poca profundidad. Nicolás Retamar, Amarfil y Luciano Gómez i ntentaron generar juego, pero faltaron asociaciones efectivas. Fernández y el paraguayo Arce quedaron muy aislados en ofensiva, y se notó la ausencia del colombiano Sebastián Villa, suspendido tras la expulsión en el clásico ante Godoy Cruz.

Banfield, sin ser ampliamente superior, fue más claro con la pelota. Se apoyó en Abraham, Ríos y el mendocino Santi López para generar juego y, aunque no tuvo muchas llegadas, sí aprovechó mejor sus oportunidades.

En el complemento, Alfredo Berti movió el banco buscando el empate, y el partido ganó en intensidad. Sin embargo, el que volvió a golpear fue Banfield: tras un centro desde la derecha, Gonzalo Ríos apareció nuevamente en el área y marcó el 2 a 0, dejando sin reacción a la defensa local.

image El goleador paraguayo, Alex Arce se lo observó muy solitario en la zona ofensiva. Walter Caballero

La Lepra sintió el impacto, y durante varios minutos se vio superada. Desde las tribunas comenzaron a escucharse algunos silbidos. Sin embargo, el descuento llegó a los 35 minutos, gracias a un sorprendente remate de media distancia de Muñoz que dejó sin chances al arquero visitante y puso el 2 a 1.

A partir de allí, Independiente tomó el control del partido, aunque con más ímpetu que claridad. El Taladro se replegó, defendió la ventaja con orden y hasta pudo haber ampliado la diferencia con una llegada de Lautaro Ríos, que obligó a una atajada espectacular de Centurión.

Los últimos diez minutos fueron intensos. La Lepra buscó el empate con empuje, pero no logró quebrar la defensa visitante. Banfield resistió y se llevó tres puntos clave del Parque.

Independiente Rivadavia ahora deberá cambiar rápidamente el chip, porque el próximo viernes enfrentará a River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un lugar en la final de la Copa Argentina.

image Santiago Muñoz sorprendió al arquero Sanguinetti con un remate desde afuera del área y logró el descuento. Walter Caballero

Formaciones de Independiente Rivadavia - Banfield

Independiente: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez, Tomás Ortega; Matías Fernandez, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río; Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham, Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Goles: PT: 46' G. Ríos (B). ST: 7' G. Ríos (B). ST: 34' Muñoz (I).

Cambios: ST: en el inicio: Fabrizio Sartori por Bonifacio (I), Lautaro Ríos por Esquivel (B); 8' Tomás Muro por Ortega (I), Juan Luis Alfaro por López García (B); 22' Agustín Alaniz por G. Ríos (B), 23' Rodrigo Auzmendi por Sepúlveda (B); 28' Santiago Muñoz por Gómez (I), Juan Barbieri por Retamar (I), Frank Castañeda por Méndez (B); 35' Mauricio Cardillo por Costa (I).

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Minuto a minuto y estadísticas: