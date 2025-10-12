Deportivo Maipú luchó, pero no alcanzó: el sueño se apagó en Caseros

Deportivo Maipú cayó ante Estudiantes y se despidió del torneo de la Primera Nacional, cerrando una temporada en la que volvió a ser protagonista.

Las cabezas gachas indican el final de un sueño que había crecido tras el triunfo ante Atlanta.

Se acabó el sueño botellero. Deportivo Maipú no pudo construir una épica similar a la de la semana anterior ante Atlanta y se despidió con la frente en alto. Lo hizo bajo el aplauso cálido de sus hinchas, que viajaron hasta Buenos Aires y reconocieron el esfuerzo colectivo, la entrega y lo mucho que compitió este equipo de Alexis Matteo.

El aliento fue incesante incluso después del pitazo final, un gesto que refleja el vínculo entre el equipo y su gente. Sin embargo, en esta ocasión, Estudiantes de Caseros fue más inteligente, manejó mejor los tiempos del partido, supo golpear en el momento justo y trasladó toda la presión al once mendocino. Maipú peleó cada pelota, luchó el partido con intensidad, pero casi no encontró la fórmula para romper el férreo cerrojo defensivo que planteó el equipo local.

Deportivo Maipú Deportivo Maipú disputó un buen partido, pero no consiguió el objetivo de vencer a Estudiantes (C). Gentileza En Caseros, con la pólvora mojada Gonzalo Berterame fue el encargado de marcar el único gol del encuentro. Aprovechó un flojo despeje mendocino, que lo encontró bien ubicado, justo en la puerta del área grande. Allí controló, preparó el remate con zurda y sacó un disparo fuerte, bien direccionado junto al primer palo. La pelota viajó con potencia y precisión, dejando sin opciones de respuesta a Ignacio Pietrobono, que se estiró pero no llegó. Apenas iban 8 minutos de juego y todo se volvió cuesta arriba para el Botellero, que debió remar el resto del encuentro en desventaja.

Matteo buscó soluciones desde el banco e intentó cambiar la ecuación con el ingreso del experimentado Rubens Sambueza, quien le dio claridad al juego ofensivo. Con él en cancha, Maipú ganó en posesión y tuvo más presencia en campo rival. Sin embargo, no logró encontrar los intérpretes necesarios para dar la puntada final dentro del área blanquinegra. Faltó fineza en los últimos metros y, más allá de algunos intentos aislados, no hubo reacción suficiente como para alcanzar al menos el empate.