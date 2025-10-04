Deportivo Maipú se anima a soñar: goleó a Atlanta y está en el Reducido

Deportivo Maipú goleó con autoridad por 3 a 0 a Atlanta en Buenos Aires, y se clasificó a los playoffs del Reducido de la Primera Nacional . Los tantos de Pío Bonacci, Juan Cruz Arno, y Franco Saccone le dieron el pase a los de Alexis Matteo.

Al Cruzado le costó mucho entrar en partido. Tardó media hora en enchufarse, y durante ese largo rato corrió de atrás para intentar robarle el balón al calmado conjunto local, que estuvo suelto debido a que su puesto en la tabla no corría ningún peligro.

En cuanto a la gestación, dependió mucho de los esporádicos momentos de lucidez de Marcelo Eggel, que fue el más picante con dos remates desde media distancia que no revistieron demasiado peligro. Cuando el diez no entró en contacto con la pelota, faltó fútbol.

Sin embargo, el lado positivo del primer tiempo para Maipú fue que supo defenderse con sabiduría , y prácticamente no pasó sobresaltos. Es cierto que en algún momento el Bohemio amagó con meterlo contra el arco, pero no encontró la justeza para la definición.

La segunda mitad empezó de manera totalmente opuesta. Maipú se adelantó unos metros en el terreno, creció en intensidad y rápidamente encontró la llave para la apertura del marcador. Fue a los 7', con una buena conexión que terminó con el centro de Juan Pablo de la Reta y el desvío de Pío Bonacci para superar a López Kaleniuk.

El tanto ayudó a que el Botellero se calme, y comience a manejar los hilos del partido. Atravesó el complemento sin problemas, y anuló a su rival a la mínima expresión. Atlanta nunca pudo recuperar la autoridad que había mostrado en la etapa inicial, y se diluyó.

Sobre 31', Maipú estiró la cuenta y liquidó la historia con un tiro de esquina que cayó sobre el corazón del área, y que Juan Cruz Arno mandó al fondo de las piolas con un formidable cabezazo. Cinco minutos más tarde la defensa local quedó mal parada, Saccone recibió con campo libre por delante, y cuando enfrentó al arquero se la picó para la frutilla del postre.

Triunfazo del Deportivo Maipú, que se hizo fuerte fuera de La Fortaleza y se metió de lleno en el Reducido por el segundo ascenso. Después de días de dudas y zozobra, que nadie se anime a quitarle la ilusión al pueblo Cruzado.

Formaciones de Atlanta - Deportivo Maipú:

Atlanta (0): Lautaro López Kaleniuk: José Gómez, Caín Fara, Tomás Rojas, Dylan Argüello; Fausto Montero, Nicolás Previtali, Santiago Coronel, Nicolás Medina; Lucas Ambrogio, Jonathan Bauman. DT: Luis García.

Deportivo Maipú (3): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan de la Reta; Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Lucas Faggioli, Franco Saccone; Iván Sandoval, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: Don León Kolbovski

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Goles: ST: 7' Pío Bonacci (DM), 32' Juan Cruz Arno (DM), 36' Franco Saccone (DM)

Cambios: ST: 14' Lautaro Fedele por Previtali (A), 14' Jonathan dellarossa por Medina (A), 25' Tomás Díaz por Ambrogio (A) 25' Nahuel Urtasun por Montero (A), 26' Juan Cruz Arno por Bonacci (DM), 26' Tomás Silva por Bonfigli (DM), 33' Vito Esmay por Coronel (A), 39' Santiago Paulini por Eggel (DM), 43’ Marco Campagnaro por Sandoval (DM), 43’ Agustín Bustinduy por Faggioli (DM)

