Gimnasia y Esgrima se juega el pase a la gran final ante Defensores de Belgano: hora, TV, formaciones

En el Víctor Antonio Legrotaglie, este domingo Gimnasia y Esgrima se mide con Defensores de Belgrano por la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima busca la final por el ascenso

Gimnasia y Esgrima está a las puertas de su gran objetivo, que lo espera para tomar revancha de lo sucedido en 2024. Pero antes, tendrá que superar a Defensores de Belgrano en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la última jornada de la Primera Nacional.

El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Los dirigidos por Ariel Broggi dependen de sí mismos para obtener el boleto, ya que lideran el Grupo B con 60 puntos, superando por 2 al inmediato perseguidor Estudiantes de Caseros. Por ese motivo, un triunfo bastará para quedarse con la cima.

En caso de empate habrá que estar atentos a que el resultado del Pincha ante Mitre de Santiago del Estero sea el mismo. Si el Lobo pierde, no tendrán que ganar Estudiantes de Caseros, el de Río Cuarto, y Deportivo Morón.

Su rival acumula 7 partidos sin derrotas, y se juega su última bala para ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Por ese motivo, en la previa se erige como un hueso duro de roer para el Blanquinegro.

Fuerte operativo para Gimnasia - Defensores:

Según informaron fuentes policiales, el encuentro entre el Lobo y Defe tendrá un operativo especial teniendo en cuenta la alta expectativa de los fanáticos. Desde temprano habrá patrullajes preventivos, controles en los accesos, cámaras corporales y sistemas de reconocimiento facial.

El gran objetivo es cuidar el ingreso de los hinchas, monitonear el normal movimiento en las inmediaciones y evitar incidentes.

Por tal motivo, se recomienda a aquellas personas que asistan al Víctor Legrotaglie intentar llegar con tiempo, tener en claro el sector por el cual deberán ingresar, y concurrir con el DNI físico para poder agilizar el control en la puerta del estadio.

Probables formaciones de Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano:

Gimnasia: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini; Brian Andrada, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Agustín Massaccesi, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia; Patricio Moyano, Fernando Rodríguez, Ignacio Gutiérrez, Juan De Tomasso, Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre, Enzo González. DT: Fabián Nardozza.

Datos del partido:

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Bryan Ferreyra

Hora: 15.30

TV: TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

