Gimnasia y Esgrima se juega el pase a la gran final ante Defensores de Belgano: hora, TV, formaciones

En el Víctor Antonio Legrotaglie, este domingo Gimnasia y Esgrima se mide con Defensores de Belgrano por la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima busca la final por el ascenso

Gimnasia y Esgrima está a las puertas de su gran objetivo, que lo espera para tomar revancha de lo sucedido en 2024. Pero antes, tendrá que superar a Defensores de Belgrano en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la última jornada de la Primera Nacional.

El partido en sí mismo y el nivel del equipo despiertan una enorme expectativa en el público Mensana, que llenará su casa para buscar la clasificación a la final por el primer ascenso a la máxima divisional del fútbol argentino luego de eternas 33 fechas.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima Prensa GyE Los dirigidos por Ariel Broggi dependen de sí mismos para obtener el boleto, ya que lideran el Grupo B con 60 puntos, superando por 2 al inmediato perseguidor Estudiantes de Caseros. Por ese motivo, un triunfo bastará para quedarse con la cima.

En caso de empate habrá que estar atentos a que el resultado del Pincha ante Mitre de Santiago del Estero sea el mismo. Si el Lobo pierde, no tendrán que ganar Estudiantes de Caseros, el de Río Cuarto, y Deportivo Morón.

Su rival acumula 7 partidos sin derrotas, y se juega su última bala para ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Por ese motivo, en la previa se erige como un hueso duro de roer para el Blanquinegro.