Boca Juniors y un partido clave ante Newell's: hora, TV, formaciones

Boca Juniors juega en La Bombonera ante Newell's, en el marco de una nueva fecha del Clausura de la Liga Profesional. Será este domingo por la tarde.

Boca Juniors recibe a Newells

Boca Juniors recibe a Newell's

Este domingo, Boca Juniors hace de local ante Newells por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Xeneize busca un triunfo que le permita acomodarse mejor en la pelea por la cima de la tabla de posiciones.

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Debido a su floja realidad, Boca necesita imperiosamente un triunfo que le permita acomodarse de cara a la recta final de un olvidable año, y dejar atrás las dudas que se generaron en las últimas semanas.

Desde lo futbolístico, el Xeneize piensa una formación bastante parecida a la que igualó ante Defensa y Justicia en Florencio Varela el fin de semana pasado. A la espera de la recuperación de Edinson Cavani, la dupla de delanteros seguirá siendo con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Newell's, por su parte, está un poco más relegado y se juega una de sus últimas fichas para sumarse a la pelea por la clasificación. El elenco de Cristian Fabbiani sólo ganó un partido fuera de casa (ante Independiente Rivadavia), y cada vez que sale de su reducto muestra una magra imagen.

En cuanto a la formación inicial, el Ogro planea darle titularidad a Darío Benedetto, que tendrá un partido más que especial ante su ex club, donde pasó de ser querido por los fanáticos a uno de los resistidos.

Probables formaciones de Boca Juniors - Newell's:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 19

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes