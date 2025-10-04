Boca Juniors y un partido clave ante Newell's: hora, TV, formaciones

Boca Juniors juega en La Bombonera ante Newell's, en el marco de una nueva fecha del Clausura de la Liga Profesional. Será este domingo por la tarde.

Este domingo, Boca Juniors hace de local ante Newells por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Xeneize busca un triunfo que le permita acomodarse mejor en la pelea por la cima de la tabla de posiciones.

El equipo de Miguel Ángel Russo, que continúa enfocado en mejorar su estado de salud, no atraviesa un buen momento, y acumula tres partidos sin ganar. Por ese motivo, la punta de la tabla del Grupo A empezó a alejarse.

Defensa y Justicia - Boca Juniors, por la Liga Profesional Defensa y Justicia - Boca Juniors, por la Liga Profesional Debido a su floja realidad, Boca necesita imperiosamente un triunfo que le permita acomodarse de cara a la recta final de un olvidable año, y dejar atrás las dudas que se generaron en las últimas semanas.

Desde lo futbolístico, el Xeneize piensa una formación bastante parecida a la que igualó ante Defensa y Justicia en Florencio Varela el fin de semana pasado. A la espera de la recuperación de Edinson Cavani, la dupla de delanteros seguirá siendo con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Newell's, por su parte, está un poco más relegado y se juega una de sus últimas fichas para sumarse a la pelea por la clasificación. El elenco de Cristian Fabbiani sólo ganó un partido fuera de casa (ante Independiente Rivadavia), y cada vez que sale de su reducto muestra una magra imagen.