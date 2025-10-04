4 de octubre de 2025 - 21:00

River Plate y Rosario Central chocan en un duelo estelar: hora, TV, formaciones

Rosario Central recibe en el Gigante de Arroyito a River Plate, este domingo desde las 21.15 horas. Será por la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional.

River Plate juega ante Rosario Central

River Plate juega ante Rosario Central

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate quiere levantar cabeza en el plano local, e intentará hacerlo cuando enfrente este domingo a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será a las 21:15, en el Estadio Gigante de Arroyito.

Leé además

Independiente Rivadavia vs. River, semifinal histórica para el fútbol mendocino a través de la Copa Argentina. 

Independiente Rivadavia vs. River Plate por la semifinal de la Copa Argentina: cuándo y dónde se jugaría

Por Redacción Deportes
Maximiliano Salas abrió el marcador para River, cuando apenas comenzaba el encuentro.

River Plate le ganó a Racing Club y pasó a semifinales de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
River Plate
Maximiliano Salas abrió el marcador para River, cuando apenas comenzaba el encuentro.

Maximiliano Salas abrió el marcador para River, cuando apenas comenzaba el encuentro.

Los de Núñez marchan terceros en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez. Por otro lado, necesita volver a sumar de a tres para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empataron los otros seis.

Ángel Di María
Ángel Di María y otro golazo de antología

Ángel Di María y otro golazo de antología

En lo que respecta a la tabla anual, el Canalla, que tiene como gran figura a Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

Cabe destacar que, en su última presentación, el equipo rosarino goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante, con una gran actuación del Fideo, clave en el andamiaje colectivo desde su regreso.

Probables formaciones de Rosario Central – River Plate:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Diego Romero

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate se prepara para el duelo de Copa Argentina

Marcelo Gallardo apostará a la misma base para revertir el mal momento de River Plate

Por Redacción Deportes
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Racing Club con un importante cambio para enfrentar a River

Por Redacción Deportes
Sergio Goycochea habló de Gallardo

Sergio Goycochea sin tapujos sobre Marcelo Gallardo y el momento de River: "Está enojado con él mismo"

Por Redacción Deportes
marcelo gallardo arma el once de river plate para medirse con racing, y dejaria a un referente afuera

Marcelo Gallardo arma el once de River Plate para medirse con Racing, y dejaría a un referente afuera

Por Redacción Deportes