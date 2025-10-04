River Plate y Rosario Central chocan en un duelo estelar: hora, TV, formaciones

Rosario Central recibe en el Gigante de Arroyito a River Plate, este domingo desde las 21.15 horas. Será por la fecha 11 del Clausura de la Liga Profesional.

River Plate quiere levantar cabeza en el plano local, e intentará hacerlo cuando enfrente este domingo a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será a las 21:15, en el Estadio Gigante de Arroyito.

El Millonario acumula dos derrotas consecutivas en el plano local, pero se recuperó con el triunfazo 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El gol de Maxi Salas alcanzó para darle un respiro al Muñeco Gallardo tras un mes complicado.

River Plate Maximiliano Salas abrió el marcador para River, cuando apenas comenzaba el encuentro. Gentileza Los de Núñez marchan terceros en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez. Por otro lado, necesita volver a sumar de a tres para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empataron los otros seis.

Ángel Di María Ángel Di María y otro golazo de antología CARC En lo que respecta a la tabla anual, el Canalla, que tiene como gran figura a Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores.