Video: el gol de Maximiliano Salas para River y sus gestos tras los insultos de la hinchada de la Academia

COPA ARGENTINA. Maximiliano Salas marcó el 1 a 0 de River ante Racing en Rosario, en el arranque del partido. Los hinchas de Racing le pasaron factura.

Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate le gana 1-0 a Racing Club por la Copa Argfentina. La ley del ex.

Maximiliano Salas había sido receptor de varios cuestionamientos de los hinchas de Racing. Y le tocó, en el primer cruce contra la Academia desde que ejecutó la cláusula de rescisión para pasar a River, meter el 1 a 0 del equipo de Marcelo Gallardo en el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina. Tras la asistencia de Colidio, definió mano a mano con Cambeses, en una jugada en la que la defensa albiceleste llegó tarde a cortar.

Y el punta tuvo un buen gesto: ni siquiera festejó el gol, apenas aceptó el reconocimiento de mis compañeros. Si bien apenas mostró una sonrisa, en una actitud de respeto al club con el que ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, también expuso un semblante que transmitía el esfuerzo que le había generado contenerse en un escenario de alta tensión.

image COPA ARGENTINA. Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate le gana 1-0 a Racing Club. Gentileza. La jugada se inició con un brillante pase de Juanfer Quintero desde el lateral derecho: el colombiano expuso una altísima visión para acelerar la transición.

Los hinchas de Racing cantaron "el que no salta es un traidor", contra Maxi. También: "Salas se vendió a River para ver la Copa por televisión". De todas maneras, junto a Juanfer habían ido a saludar a los jugadores del equipo de Costas antes de jugar.