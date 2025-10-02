2 de octubre de 2025 - 19:06

Video: el gol de Maximiliano Salas para River y sus gestos tras los insultos de la hinchada de la Academia

COPA ARGENTINA. Maximiliano Salas marcó el 1 a 0 de River ante Racing en Rosario, en el arranque del partido. Los hinchas de Racing le pasaron factura.

Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate le gana 1-0 a Racing Club por la Copa Argfentina. La ley del ex.&nbsp;

Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate le gana 1-0 a Racing Club por la Copa Argfentina. La ley del ex. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Copa Argentina. Maximiliano Salas, figura de River Plate, marcó contra su exclub, Racing Club. 

Video: los hinchas de Racing trataron de traidor a Maximiliano Salas en la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Maximiliano Salas abrió el marcador para River, cuando apenas comenzaba el encuentro.

Con gol de Salas, River Plate le gana a Racing Club por Copa Argentina

Por Redacción Deportes

Y el punta tuvo un buen gesto: ni siquiera festejó el gol, apenas aceptó el reconocimiento de mis compañeros. Si bien apenas mostró una sonrisa, en una actitud de respeto al club con el que ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, también expuso un semblante que transmitía el esfuerzo que le había generado contenerse en un escenario de alta tensión.

image
COPA ARGENTINA. Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate le gana 1-0 a Racing Club.&nbsp;

COPA ARGENTINA. Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate le gana 1-0 a Racing Club.

La jugada se inició con un brillante pase de Juanfer Quintero desde el lateral derecho: el colombiano expuso una altísima visión para acelerar la transición.

Los hinchas de Racing cantaron "el que no salta es un traidor", contra Maxi. También: "Salas se vendió a River para ver la Copa por televisión". De todas maneras, junto a Juanfer habían ido a saludar a los jugadores del equipo de Costas antes de jugar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emiliano Dibu Martínez quedó afuera del equipo titular del Aston Villa. 

Atento Lionel Scaloni: La sorpresiva ausencia de Dibu Martínez en la visita del Aston Villa al Feyenoord

Por Redacción Deportes
Rugby. El equipo de Mayores (primera) del Club Peumayén, que disputará el Nacional de Clubes.

Rugby: Universitario, Rivadavia y Peumayén jugarán el nacional de Clubes femenino

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Fútbol: Israel no se va de las competencias internacionales de la FIFA

Por Redacción Deportes
Rugby. El mendocino Juan Martín González se escapa con la guinda

Rugby: El seleccionado mayor va por un batacazo ante los Springboks

Por Gonzalo Tapia