27 de septiembre de 2025 - 18:57

Ángel Di María sorprendió con un pedido de perdón tras la goleada de Rosario Central

El referente de Rosario Central pidió disculpas en su gol a la gente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, a pesar de nunca haber jugado en esa institución.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El triunfo del Canalla casi no estuvo en duda, ya que comenzó ganando desde el vestuario a través del anticipo de Alejo Véliz al arquero rival cuando sólo transcurrían dos minutos del primer tiempo. Con el paso de los minutos, la visita se asentó y hasta tuvo chances para estirar la cuenta. En el complemento cayó el segundo gol, con el cabezazo en soledad de Enzo Giménez tras el buen tiro de esquina de Ángel Di María.

Leé además

Miguel Ángel Russo tomó una decisión en Boca

Se conoció la nueva regla en Boca tras los gestos de fastidio de Carlos Palacios

Por Cristian Reta
La última vez que se cruzaron Independiente y Huracán fue en febrero del año pasado, por la Copa de la Liga, donde se impusieron los Azules 2 a 0. 

Liga Profesional: Independiente Rivadavia recibe a Huracán en el parque: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes

El momento del pedido de perdón del exBenfica y Selección Argentina llegó con el tercer desnivel, a los 40' de la segunda parte. Elordi encontró a Di María, que recortó a su izquierda haciendo pasar de largo a Germán Conti y quedó mano a mano con el arquero Insfrán, al cual le definió sutilmente cruzado.

Ángel Di María no gritó el gol, y explicó los motivos:

Embed

Apenas cruzó la línea de meta, el Fideo sorprendió al no gritar el gol, y juntar sus manos en un claro pedido de perdón. Se trata de una imagen habitual cuando un futbolista le convierte a un exequipo, pero que llamó la atención teniendo en cuenta que Di María no tiene un vínculo directo con Gimnasia.

Luego del partido, el propio jugador explicó lo que lo motivó a no gritar el tanto. "Más que nada por la gente. Desde que llegamos a La Plata fue impresionante conmigo. El cariño ya en el hotel, también acá en el estadio, en el calentamiento, durante el partido. No tengo palabras de agradecimiento y les deseo lo mejor. Haber hecho el gol, no merecían que les festeje el gol y por eso pedí perdón", aseguró a pie de campo.

En relación a lo que significó la victoria para el Canalla, Di María contó: "Veníamos haciendo bien las cosas y manejando bien los partidos, nos faltaba el gol y hoy se dio, jugamos muy bien en el primer tiempo, el fútbol argentino es difícil y la victoria es importante", cerró.

las más leidas

Te puede interesar

La Academia y el Rojo se miden en el clásico de Avellaneda

Racing Club e Independiente de Avellaneda animan el clásico del domingo: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
River Plate enfrenta a Deportivo Riestra en el Monumental

River Plate quiere la punta de la Liga Profesional ante Deportivo Riestra: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Deportivo Maipú recibe a Colegiales

Deportivo Maipú intentará asegurar su puesto en el Reducido ante Colegiales: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Gimnasia y Esgrima va por la final del ascenso

Gimnasia y Esgrima visita a Chacarita con la final como objetivo: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes