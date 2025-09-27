Ángel Di María sorprendió con un pedido de perdón tras la goleada de Rosario Central El referente de Rosario Central pidió disculpas en su gol a la gente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, a pesar de nunca haber jugado en esa institución.

Rosario Central obtuvo una importante victoria en el Bosque ante Gimnasia y Esgrima La Plata, al cual goleó 3 a 0 en un choque sin equivalencias por la fecha 10 de la Liga Profesional. Sin embargo, la imagen que ya es viral involucra a Ángel Di María pidiendo perdón tras convertir su tanto.

El triunfo del Canalla casi no estuvo en duda, ya que comenzó ganando desde el vestuario a través del anticipo de Alejo Véliz al arquero rival cuando sólo transcurrían dos minutos del primer tiempo. Con el paso de los minutos, la visita se asentó y hasta tuvo chances para estirar la cuenta. En el complemento cayó el segundo gol, con el cabezazo en soledad de Enzo Giménez tras el buen tiro de esquina de Ángel Di María.

El momento del pedido de perdón del exBenfica y Selección Argentina llegó con el tercer desnivel, a los 40' de la segunda parte. Elordi encontró a Di María, que recortó a su izquierda haciendo pasar de largo a Germán Conti y quedó mano a mano con el arquero Insfrán, al cual le definió sutilmente cruzado.

Ángel Di María no gritó el gol, y explicó los motivos: GOLAZO DE DI MARÍA Y PEDIDO DE DISCULPAS ⚽ Angelito enganchó y definió para el 3-0 de Rosario Central ante Gimnasia con un festejo especial



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/c4q7m0Ci2N — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2025 Apenas cruzó la línea de meta, el Fideo sorprendió al no gritar el gol, y juntar sus manos en un claro pedido de perdón. Se trata de una imagen habitual cuando un futbolista le convierte a un exequipo, pero que llamó la atención teniendo en cuenta que Di María no tiene un vínculo directo con Gimnasia.

Luego del partido, el propio jugador explicó lo que lo motivó a no gritar el tanto. "Más que nada por la gente. Desde que llegamos a La Plata fue impresionante conmigo. El cariño ya en el hotel, también acá en el estadio, en el calentamiento, durante el partido. No tengo palabras de agradecimiento y les deseo lo mejor. Haber hecho el gol, no merecían que les festeje el gol y por eso pedí perdón", aseguró a pie de campo.