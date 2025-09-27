Goleada histórica: Atlético aplastó 5 a 2 al Real Madrid con show argentino

En un derbi vibrante disputado en el Metropolitano, Atlético de Madrid goleó 5 a 2 al Real Madrid por la fecha 7 de La Liga. Con una actuación brillante de Julián Álvarez, el equipo del "Cholo" Simeone se impuso con contundencia y volvió a meterse en la pelea por el campeonato.
El partido fue un vaivén de emociones. El Colchonero abrió el marcador con un gol de Robin Le Normand tras centro de Giuliano Simeone, pero el Real lo dio vuelta rápidamente con goles de Mbappé y Güler. Antes del descanso, Sorloth empató con un gran cabezazo.
image
Julián Álvarez celebra su golazo de tiro libre.
Gentileza.
En el segundo tiempo, Atlético tomó el control: Julián Álvarez convirtió de penal tras una falta sobre Nico González y luego firmó el 4 a 2 con un golazo de tiro libre. En el cierre, Griezmann selló la goleada tras una contra liderada por Álex Baena.
Protagonismo argentino
El aporte de los argentinos fue clave. Julián Álvarez fue la gran figura; lleva 6 goles en 7 partidos y está segundo en la tabla de goleadores, detrás de Mbappé. Giuliano Simeone y Nico González también fueron titulares y fundamentales en el ataque colchonero.
Musso y Nahuel Molina estuvieron en el banco, mientras que Thiago Almada continúa recuperándose de una lesión.
Lo que viene
El Atlético recibirá al Eintracht Frankfurt el martes 30/9 por Champions, buscando su primera victoria en el torneo. En La Liga, suma 12 puntos y visitará al Celta el 5/10.
Pese a la derrota, el Real Madrid sigue como líder con 18 puntos, aunque podría ser superado por Barcelona. El juvenil Franco Mastantuono fue de lo mejor del Merengue en el segundo tiempo. El equipo de Xabi Alonso enfrentará al Kairat Almaty por Champions el 30/10.
