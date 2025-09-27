27 de septiembre de 2025 - 20:24

Liga Profesional: Independiente Rivadavia recibe a Huracán en el parque: hora, TV, formaciones

Los Azules reciben al Globo este domingo en el Gargantini en un duelo de necesitados por la 10ma. fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

La última vez que se cruzaron Independiente y Huracán fue en febrero del año pasado, por la Copa de la Liga, donde se impusieron los Azules 2 a 0.&nbsp;

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Alfredo Berti viene de empatar en Santa Fe frente a Unión y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs. A pesar de no haber ganado, la "Lepra" dejó una buena imagen en su última presentación y buscará revalidarla ante su gente.

Por su parte, Huracán atraviesa un momento irregular, porque el “Globo” lleva cinco partidos sin triunfos (entre todas las competencias) y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.

image

Una baja en la Lepra

Independiente Rivadavia tendrá una baja sensible, la del defensor Sheyko Studer, que llegó a la quinta amonestación, deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría Nicolás Retamar, que sería el único cambio en el once titular respecto al equipo que igualó ante Unión.

El entrenador Alfredo Berti mantendría la base del equipo, aunque podría realizar algunos ajustes tácticos ante un rival necesitado de victorias.

En sus últimas dos presentaciones, el conjunto del Parque mostró una propuesta ofensiva, donde cayó ante Lanús y luego rescató un empate ante Unión. Esta vez, la obligación es sumar de a tres si quiere mantenerse con chances de clasificar a play offs.

“El equipo está bien y buscaremos volver a ganar en casa, donde esperamos siempre darle una alegría a la gente”, comentó el técnico rosarino.

image
El entrenador Azul, Alfredo Berti durante una de las pr&aacute;cticas.&nbsp;

Un Globo llega presionado

Del lado del conjunto de Parque Patricios, el clima es tenso. Huracán viene de caer 2 a 0 frente a un Racing alternativo y fue despedido con silbidos en el Tomás Ducó.

En conferencia de prensa, el entrenador Frank Darío Kudelka se mostró molesto por las críticas: “Lo que más me molesta es que me hagan sentir descartable. Parece que es un equipo que se está yendo al descenso, cuando no es así. Es un mal momento, una mala racha”, señaló.

Un duelo de necesitados, en el que la "Lepra" intentará hacerse fuerte esta tarde en el Bautista Gargantini, donde se espera un gran marco de público. El objetivo es claro: sumar de a tres y dar un paso firme hacia los puestos de clasificación.

image
Independiente Rivadavia

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Huracán

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Huracán

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz o Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 19.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

