27 de septiembre de 2025 - 20:00

River Plate quiere la punta de la Liga Profesional ante Deportivo Riestra: hora, TV, formaciones

River Plate enfrenta a Deportivo Riestra en el Más Monumental, en un choque que podría darle la cima de la Liga Profesional.

Foto:

Internet
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate recibe este domingo a Deportivo Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B. El encuentro se juega a las 18 hs.

operaron de urgencia al hijo mayor de wanda nara y maxi lopez: como es su estado de salud actual

Por Redacción Espectáculos
Marcelo Gallardo planifica como seguir en River Plate

River Plate ya piensa en el futuro, y se prepara para enfrentar a Riestra

Por Redacción Deportes
Atlético Tucumán vs River Plate
Por el plano local, River Plate viene de perder ante Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n.

Por el plano local, River Plate viene de perder ante Atlético Tucumán.

Encima, Marcelo Gallardo no contará con dos jugadores importantes en la mitad del terreno. Enzo Pérez y Juan Carlos Portillo quedaron con lesiones luego del periplo internacional, y no podrán estar en el Monumental. Uno de los que podría ingresar para cubrir ese hueco es Agustín de la Cuesta, juvenil con promisorio futuro que ya sumó minutos ante el Decano.

Deportivo Riestra, por su parte, es la gran sorpresa del torneo: tuvo un arranque inmejorable y lidera la Zona B con 19 puntos, uno más que River. El elenco dirigido por Gustavo Benítez ganó sus últimas cuatro presentaciones, ante Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Probables formaciones de River Plate - Deportivo Riestra:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Hora: 18

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

