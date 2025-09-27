River Plate quiere la punta de la Liga Profesional ante Deportivo Riestra: hora, TV, formaciones

River Plate enfrenta a Deportivo Riestra en el Más Monumental, en un choque que podría darle la cima de la Liga Profesional.

River Plate recibe este domingo a Deportivo Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en la Zona B. El encuentro se juega a las 18 hs.

El Millonario no atraviesa un buen momento. En la semana quedó afuera de la Copa Libertadores en la serie de cuartos de final ante el Palmeiras de Brasil, y suma tres caídas seguidas, teniendo en cuenta las dos derrotas ante el Verde y el traspié sufrido la fecha pasada del Clausura frente a Atlético Tucumán.

Atlético Tucumán vs River Plate Por el plano local, River Plate viene de perder ante Atlético Tucumán. Encima, Marcelo Gallardo no contará con dos jugadores importantes en la mitad del terreno. Enzo Pérez y Juan Carlos Portillo quedaron con lesiones luego del periplo internacional, y no podrán estar en el Monumental. Uno de los que podría ingresar para cubrir ese hueco es Agustín de la Cuesta, juvenil con promisorio futuro que ya sumó minutos ante el Decano.

Deportivo Riestra, por su parte, es la gran sorpresa del torneo: tuvo un arranque inmejorable y lidera la Zona B con 19 puntos, uno más que River. El elenco dirigido por Gustavo Benítez ganó sus últimas cuatro presentaciones, ante Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Probables formaciones de River Plate - Deportivo Riestra: River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.