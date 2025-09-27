Racing Club e Independiente de Avellaneda animan el clásico del domingo: hora, TV, formaciones

Racing enfrenta este domingo en el Cilindro a Independiente de Avellaneda, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que será una nueva edición del Clásico de la ciudad. El encuentro será a las 15:15hs, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
La Academia llega a este clásico en un momento inmejorable, ya que viene de eliminar a Vélez en la Copa Libertadores, donde se metió en las semifinales por primera vez en 28 años. Además, los dirigidos por Gustavo Costas acumulan cuatro victorias consecutivas, sumando las que celebró ante San Lorenzo y a Huracán en el Torneo Clausura.
Pese a este buen momento, marcha duodécimo en la Zona A del torneo local con solo 10 puntos, por lo que necesita seguir sumando de a tres para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.
Racing Club deliró con el triunfo agónico que lo llevó a una nueva semifinal de Copa Libertadores.
De cara a este encuentro, Racing sufrirá la sensible baja de Juan Nardoni, quien sufrió un desgarró en el último partido ante Vélez, por lo que será reemplazado por Bruno Zuculini. Además, Santiago Solari, de grandes actuaciones en los partidos importantes, también será resguardado debido a que llegaba con lo justo físicamente.
Independiente, por su parte, tuvo un comienzo desastroso en el Torneo Clausura, donde todavía no pudo ganar y ocupa la última posición de la Zona B con solo 4 puntos.
Esta mala racha, que se extendió a los 11 partidos sin ganar sumando la derrota ante Belgrano de Córdoba en Copa Argentina y la polémica serie ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, provocó la renuncia de Julio Vaccari y la posterior llegada de Gustavo Quinteros, quien tendrá un durísimo debut nada más y nada menos que en el Clásico de Avellaneda.
Independiente quiere levantar cabeza en el plano local
La principal ausencia en el Rojo pasa por la defensa, debido a la lesión de Sebastián Valdez, quien será reemplazado por Franco Paredes. El flamante entrenador apostará a Mazzantti, Cabral y Montiel para conectar con Gabriel Ávalos, delantero que todavía no se ganó definitivamente el cariño del hincha.
Probables formaciones de Racing Club - Independiente de Avellaneda:
Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Datos del partido:
Estadio: Cilindro de Avellaneda
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
Hora: 15:15
TV: TNT Sports y ESPN Premium
