Racing Club e Independiente de Avellaneda animan el clásico del domingo: hora, TV, formaciones

Racing Club recibe en el Cilindro a Independiente de Avellaneda, en un duelo de realidades dispares por la Liga Profesional.

La Academia y el Rojo se miden en el clásico de Avellaneda

Racing enfrenta este domingo en el Cilindro a Independiente de Avellaneda, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que será una nueva edición del Clásico de la ciudad. El encuentro será a las 15:15hs, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

La Academia llega a este clásico en un momento inmejorable, ya que viene de eliminar a Vélez en la Copa Libertadores, donde se metió en las semifinales por primera vez en 28 años. Además, los dirigidos por Gustavo Costas acumulan cuatro victorias consecutivas, sumando las que celebró ante San Lorenzo y a Huracán en el Torneo Clausura.

Pese a este buen momento, marcha duodécimo en la Zona A del torneo local con solo 10 puntos, por lo que necesita seguir sumando de a tres para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.

Racing Racing Club deliró con el triunfo agónico que lo llevó a una nueva semifinal de Copa Libertadores. Gentileza De cara a este encuentro, Racing sufrirá la sensible baja de Juan Nardoni, quien sufrió un desgarró en el último partido ante Vélez, por lo que será reemplazado por Bruno Zuculini. Además, Santiago Solari, de grandes actuaciones en los partidos importantes, también será resguardado debido a que llegaba con lo justo físicamente.

Independiente, por su parte, tuvo un comienzo desastroso en el Torneo Clausura, donde todavía no pudo ganar y ocupa la última posición de la Zona B con solo 4 puntos.