Fútbol: La última fecha de la Primera Nacional tiene partidos definitorios en ambas zonas

El torneo de Fútbol de la Primera Nacional 2025 cierra su fase regular con la fecha 34 que iniciará el sábado con la definición del último descenso del Grupo A y continuará el domingo donde se decretará al finalista para el primer ascenso por parte del Grupo B.

Este sábado, los ojos de la Primera Nacional estarán puestos en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí donde Alvarado de Mar del Plata buscará un triunfo ante el ya descendido Arsenal que lo haga soñar con la permanencia.

Para quedarse en la segunda categoría del fútbol argentino, el equipo marplatense deberá ganarle a los del Sur del Gran Buenos Aires y esperar que Almagro pierda ante Güemes de Santiago del Estero en condición de local en Tres de Febrero.

Ambos partidos se disputarán en paralelo a las 15.30 y serán transmitidos por TyC Sports. En Sarandí, quién impartirá justicia será Diego Ceballos mientras que Joaquín Gil lo hará en el Oeste del conurbano bonaerense.

Además de estos dos partidos que concretarán el cuarto y último descenso de la Primera Nacional en esta temporada, se jugarán en simultáneo otros siete partidos de los cuales dos definirán el séptimo equipo, por parte del Grupo A, que jugará el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Octavo con 45 puntos, Deportivo Maipú visitará al escolta Atlanta en la localidad porteña de Villa Crespo donde necesita de un triunfo para asegurar su lugar en el reducido o, en su defecto, empatar y que Colegiales, noveno con 44 puntos, caiga cuando reciba al primer finalista por el segundo ascenso Deportivo Madryn.

En el mismo horario, Ferrocarril Oeste recibirá en Caballito a Patronato de Paraná, All Boys hará lo propio ante Los Andes en Floresta, Racing de Córdoba jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta en condición de local, Quilmes será local de Tristán Suárez y San Miguel recibirá a San Martín de Tucumán en el estadio Olímpico de Los Polvorines.

Gimnasia de Mendoza recibirá a Defensores de Belgrano

Gimnasia de Mendoza, primero con 60 puntos, recibirá este domingo a Defensores de Belgrano en busca de asegurar su participación en la final por el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, el segundo consecutivo.

Este domingo desde las 15.30 en el estadio Victor Legrottaglie, el ´Lobo´ deberá ganar o, en su defecto, empatar y que Estudiantes de Buenos Aires o Deportivo Morón no lo hagan ya que están dos y tres puntos de distancia, respectivamente, y son los que más diferencia de gol tienen.

En paralelo al partido de Gimnasia de Mendoza, el ´Pincha´ de Caseros visitará a Mitre de Santiago del Estero en busca del ansiado triunfo y a la espera de una caída del ´Lobo´ cuyano mientras que el ´Gallo´ visitará a Chaco For Ever donde deberá ganar y aguardar que Estudiantes de Buenos Aires no lo haga y que Gimnasia pierda.

El que corre con menos chances de llegar a la final es Estudiantes de Rio Cuarto que visitará a Central Norte de Salta y, además de ganar, deberá esperar que pierdan Gimnasia, su homónimo bonaerense y Deportivo Morón ya que cuenta con la diferencia de gol más baja entre los cuatro. Por ello, deberá vencer al equipo salteño por cuatro goles.

El rival de Gimnasia de Mendoza, Defensores de Belgrano, irá en busca de los tres puntos que lo hagan soñar con el reducido. En caso de ganar y que Agropecuario Argentino no lo haga ante San Telmo al igual que Chacarita Juniors ante Gimnasia de Jujuy en el norte del país, será el séptimo clasificado al reducido por parte del Grupo B.

Además de estos partidos definitorios, Temperley recibirá a Nueva Chicago en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora en busca de una victoria que lo haga escalar posiciones de cara al reducido mientras que Colón de Santa Fe despedirá de la categoría a Defensores Unidos de Zarate en el estadio Brigadier Estanislao López, al igual que Almirante Brown que lo hará con Talleres de Remedios de Escalada en la ciudad matancera de Isidro Casanova.