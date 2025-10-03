3 de octubre de 2025 - 09:16

Fútbol: Selecciones de argentina e Italia se enfrentan por el primer puesto en el Grupo D

Este sábado en Valparaíso, los dirigidos por Diego Placente buscarán el triunfo en el marco del Mundial Sub 20 de fútbol que se disputa en Chile

Fútbol. En Vélez no lo quisieron y ahora brilla en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Fútbol. En Vélez no lo quisieron y ahora brilla en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección argentina de Fútbol juvenil se enfrentará este sábado con su par de Italia, en un partido que definirá el primer puesto en el Grupo D del Mundial de Clubes.

Leé además

 Trionda, la pelota oficial que se usará en el Mundial 2026.

Fútbol: presentaron la pelota con que Argentina deberá luchar por un nuevo campeonato

Por Gonzalo Tapia
Maximiliano Salas lleva 10 partidos disputados en River y marcó cuatro goles. El último a Racing Club. 

¿Traidores? De Maximiliano Salas y Mauro Zárate a Figo, los cambios de camiseta más polémicos del fútbol

Por Redacción Deportes

El encuentro, que se llevará a cabo en Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro designado fue el costarricense Keylor Herrera.

La Selección argentina Sub 20, que es dirigida por Diego Placente, tuvo un gran arranque en el certamen, ya que debutó con un trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, mientras que este miércoles se aseguró la clasificación a los octavos de final luego de golear 4-1 a Australia.

La gran figura de la “Albiceleste” en este Mundial Sub 20 es, por ahora, el delantero Alejo Sarco, quien ya hizo tres goles (dos a Cuba y uno a Australia) y es el máximo goleador de la competencia junto con el estadounidense Benjamín Cremaschi.

De cara a este partido, y con la certeza de ya estar en la siguiente fase, Placente guardaría a algunas de sus figuras.

Italia, por su parte, debutó en el torneo con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Australia, mientras que en la segunda fecha tuvo una muy pobre actuación e igualó 2-2 con Cuba, en un partido que comenzó con una muy buena ventaja de 2-0, pero que finalmente la terminó desaprovechando.

A la Selección argentina le alcanzará con un empate para quedarse con la primera posición, lo que lo dejaría bien posicionada de cara a los octavos de final, instancia que la disputan todos los primeros y segundos, además de los cuatro mejores terceros.

La Argentina quiere volver a ser protagonista en un Mundial Sub 20, competencia en la que es la máxima ganadora pero en la que lleva 18 años sin levantar el trofeo ni meterse en las semifinales.

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Detalles

  • Mundial Sub 20
  • Grupo D – fecha 3
  • Argentina – Italia
  • Estadio: Elías Figueroa Brander
  • Árbitro: Keylor Herrera
  • Horario: 20. TV: Telefe y DSports
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Fútbol: Israel no se va de las competencias internacionales de la FIFA

Por Redacción Deportes
Cuatro personas quedaron imputadas, por presunta falsificación de estudios cardiológicos destinados a jugadores de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF).

Escándalo en la Liga Mendocina: peritajes confirmaron firmas falsas en certificados médicos

Por Redacción Deportes
El fútbol de Brasil cambia para ayudar a los clubes

Brasil reestructura todas sus categorías del fútbol para adaptarse a los nuevos tiempos

Por Redacción Deportes
Muerte en el fútbol español: Raúl Ramírez Osorio, de 19 años, murió después de sufrir una lesión en la cabeza durante un partido.

El fútbol español de luto: murió un jugador de 19 años tras golpearse la cabeza con un rival

Por Cristian Reta