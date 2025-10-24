El video en el que Javier Milei supuestamente dice "tu discapacitado, tu problema" no es un spot oficial

A 2 días de las elecciones legislativas, circula en redes sociales un presunto spot de campaña de La Libertad Avanza donde el presidente Javier Milei supuestamente dice: “En unos días los argentinos vamos a ir a las urnas a votar. Tenemos que decidir si queremos un país con más o con menos Esperts (....) Tenemos que decidir si queremos que se siga tirando la plata de nuestros impuestos y jubilaciones altísimas en dólares, y en asistencia para discapacitados que no son ni nuestros hijos ni nietos. Tu discapacitado, tu problema”.

El Tesoro de EE.UU. puso U$D 400 millones para que Milei llegue con el dólar controlado a las elecciones

La foto del cartel que apoya a José Luis Espert en el acto de cierre de campaña de Milei es falsa

En el video se ve a Milei en primer plano, entre dos banderas argentinas y con un fondo desenfocado. A medida que habla, se intercalan imágenes ilustrativas. El video concluye con otro plano del presidente, esta vez sobre un fondo gris, diciendo: “La libertad avanza o Argentina retrocede”

Sin embargo, esto es falso: el video está editado. La versión original, publicada en la cuenta oficial de X de Milei durante la campaña presidencial de 2023, no incluye ninguna mención a José Luis Espert ni a personas con discapacidad.

Además, el falso spot fue difundido por cuentas que con anterioridad compartieron desinformación sobre el presidente, como TugoNews (@TugoNews) y M (@MConurbasic).

No hay registros de que el supuesto spot que circula haya sido publicado en las cuentas o canales oficiales de Milei o de la Libertad Avanza.

Con una búsqueda inversa, Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso— encontró que el video falso se basó en un video original publicado por Milei el 1 de agosto de 2023 en sus redes oficiales.

Al comprar ambos contenidos, se puede ver que el video falso tiene una combinación de fragmentos extraídos del video de 2023 y otros hechos con IA.

Por ejemplo, el video oficial de Milei también empieza con la frase “en unos días los argentinos vamos a ir a las urnas a votar”. Sin embargo, a diferencia del falso, continúa: “Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso”. En ningún momento del video original se menciona a José Luis Espert ni a personas con discapacidad.

El video en el que Javier Milei supuestamente dice "tu discapacitado, tu problema" no es un spot oficial A la izquierda, un fragmento del video viral hecho con IA; a la derecha, el video verdadero publicado por Milei el 1 de agosto de 2023. Reverso

Al igual que en el video falso, Milei asegura en el video de 2023: “No te quiero pedir tu voto para que me des el poder a mí”. Pero en el original continúa: “Te lo quiero pedir para poder devolvértelo a vos. Para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino”. En cambio, en el contenido manipulado dice que lo quiere “pedir para dárselo a la gente que sabe lo que hace”.

El fragmento del video falso en el que Milei dice a cámara “los políticos no van a cambiar” también fue extraído del video verdadero, sólo que en el falso continúa con la frase “y la casta va a seguir arruinando al país con sus negociados”, mientras que en el verdadero dice “los únicos que pueden cambiar son los argentinos de bien”.

Finalmente, Milei concluye con la frase: “La libertad avanza o Argentina retrocede”. Una búsqueda inversa de uno de los fotogramas de esa secuencia mostró que se trata de un recorte de un spot oficial de LLA para las elecciones del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLA_CABA/status/1978986176041144465&partner=&hide_thread=false Este 26 de octubre los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al Presidente Javier Milei o si volvemos al pasado.



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE!!! pic.twitter.com/fZ7WAvbOur — La Libertad Avanza CABA (@LLA_CABA) October 17, 2025

Por otro lado, los fragmentos agregados en el video falso tienen indicios de haber sido creados con IA: el movimiento de los labios no coincide con lo que dice la figura del presidente, un rasgo habitual de los contenidos hechos con esta tecnología.

Además, en los fragmentos creados con IA, los movimientos de la figura de Milei son bruscos y repetitivos, pero en los verdaderos el presidente no se mueve de esa manera.

Un análisis del audio de los fragmentos agregados, realizado por AFP Factual con la herramienta Hiya, de InVID-WeVerify, arrojó un 83% de probabilidades de haber sido creado con IA.

El video en el que Javier Milei supuestamente dice "tu discapacitado, tu problema" no es un spot oficial Captura de pantalla del análisis de un audio con la herramienta Hiya de InVID-WeVerify, hecha el 24 de octubre de 2025 Reverso

No es la primera vez que circulan este tipo de videos hechos con IA sobre Milei u otros funcionarios. Previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, circularon 2 videos en el que supuestamente tanto el presidente de la Nación como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablan en contra de su propio gobierno, pero ambos fueron hechos con IA.

Volver a las fuentes, chequear las cuentas de los involucrados y observar el ecosistema digital son algunos de los consejos útiles para no caer en este tipo de desinformaciones.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].