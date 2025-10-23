Elecciones 2025: el video que explica cómo votar el domingo a personas con discapacidad

Un video lanzado por el Gobierno de Mendoza , pone a disposición una explicación adaptada sobre cómo sufragar las próximas elecciones legislativas que se realizarán el domingo.

Busca facilitar el sufragio a personas con discapacidad o alguna condición. En ese marco, puso a disposición este contenido con los detalles de lo que denominó “voto accesible”.

El contenido es audiovisual, cuenta con transcripción al pie, audiodescripción y un traductor de lenguaje de señas.

Sin embargo, se trata de un contenido que puede ser útil para cualquier persona . Es que allí se describe qué es lo que se elegirá y cómo debe emitirse el voto. Esto en un contexto particular: se elegirán cargos nacionales y provinciales por primera vez ambos con boleta única papel, por lo cual habrá dos boletas y dos urnas. Esto genera cierta confusión en la población general por lo que se busca evacuar dudas para evitar errores que anulen los sufragios.

El video detalla los cargos a elegir: diputados nacionales, senadores y diputados provinciales y concejales en algunos departamentos.

En otro plano se ofrecen las dos boletas que se van a usar para elegir candidatos provinciales (color verde) y nacionales (color celeste). Explica cómo está organizada la boleta, que es en columnas, y que se ofrecerá una birome para marcar el candidato.

Agrega cómo marcar el candidato y que habrá dos urnas, cada una con el color correspondiente. Cabe señalar que aquellas personas con alguna condición particular que no puedan emitir su voto por sí solos, pueden ingresar con un acompañante, como es el caso de aquellas con alguna discapacidad visual.

Quiénes votan en las elecciones

En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que para los adolescentes de 16 y 17 y los mayores de 70 es optativo. De todos modos, la sanción es leve en caso de no ir a votar ni justificar la ausencia: $500.

En los comicios de medio término se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En total, estarán en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores, que definirán la nueva composición del Congreso para la segunda parte del mandato de Javier Milei.

En la provincia de Mendoza se vota lo siguiente:

-5 diputados nacionales (boleta celeste), es decir, la mitad de los representantes de la provincia en la Cámara Baja

-24 diputados y 19 senadores provinciales (boleta verde), dependiendo de los cuatro distritos electorales:

-La mitad de los concejales en 12 de los 18 departamentos (boleta verde): Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. El resto (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron para el 22 de febrero de 2026.