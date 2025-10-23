Participación ciudadana: especialista hizo un duro pronóstico sobre las elecciones del domingo

El reconocido consultor y analista Elbio Rodríguez confirmó, a cuatro días de las elecciones , que la participación ciudadana podría perforar este domingo el piso del 60% , por debajo de los últimos dos comicios, en los cuáles fue del 68% (2023) y el 75% (2021).

En diálogo con la Mesa Política de Aconcagua Radio , Rodríguez atribuyó el fenómeno (que ha sido recurrente en la mayoría de las elecciones provinciales o distritales de este año) a la ausencia de "corrientes de opinión pública a favor o en contra de nadie".

"Me temo que (en participación electoral) vamos a estar por debajo o en el 60%. Me juego a que será por debajo del 60% . Lo atribuyo a que no hay corrientes de opinión pública a favor o en contra de nadie . Milei se encargó de desarmar la corriente de opinión pública a favor, en estos cinco meses ha aumentado la duda por los tiros en el pie que se ha pegado", explicó.

Y agregó: "No se interesa la gente. Hay una pérdida del valor del voto que es preocupante, que no haya corrientes de opinión le da la opción a la gente de pensar cuánto vale el voto personal, que vale muy poco en 10, 12 o 15 millones de votos. Cuando hay corrientes de opinión pública hay otro un embanderamiento".

De esta manera, la tendencia que ya habían reflejado en Los Andes distintos analistas locales a fines de agosto se ratifica. "Esta elección tiene una gran importancia para los políticos y en el ámbito del periodismo, pero no creo que sea la misma importancia para el hombre común. No creo que tenga tanta importancia para la gente común que haya un diputado más o menos ", explicó Rodríguez.

Y aclaró que eso no equivale a que "la gente esté en otra cosa". "Lo que digo es que no se le da la importancia de la política, que habla de un antes y un después. No es un momento traumático para la gente, un hombre común que tiene que pensar en su subsistencia todos los días, que haya tal o cual diputado no le modifica demasiado", se explayó.

A pesar de todo, sostuvo que las elecciones intermedias son importantes y no hay que eliminarlas, como proponen distintos dirigentes. "Yo no creo que pierda sentido la elección intermedia, porque un candidato que tuviera 50%, sería virrey por cuatro años y sin evaluación de medio término. En países tan complejos como la Argentina, donde el péndulo va de un lado al otro, tienen un valor importante. No me animaría a sacar las elecciones intermedias", afirmó.

El "voto castigo" en las elecciones

Rodríguez consideró que el escenario para la elección del domingo tampoco contempla un "voto castigo", como el que le aplicó la ciudadanía al conjunto de los políticos de "la casta" en 2023 y que abrió el camino al poder para Javier Milei.

"No existe un voto castigo, no es que haya decidido la gente castigar a esta persona porque gestiona mal. En el oficialismo, los que se han puesto la campaña al hombro son Milei y Cornejo en Mendoza. No he visto que la gente esté dispuesta a un voto castigo al gobierno y creo que tiene que ver con el tema de la inflación", afirmó.

Sostuvo que en cambio puede haber el domingo "un voto de preferencia, entre lo que me ponen en la góndola de candidatos, prefiero a tal y no a cual. No veo el castigo como una corriente de opinión pública fuerte".

Un común denominador, en cambio, es "la duda" del electorado. "Existen dudas sobre las fuerzas adversarias a Milei y del éxito de Milei. Aparece un voto dudoso", afirmó. En cifras, alrededor del 25% que apoyaba a Milei tiene duda y el respaldo pleno ha quedado en el 35%.

"La conducta del votante puede cambiar, pero dada la magnitud del voto (a favor de Milei en 2023), puede cambiar solo una parte. Es posible que le dé una oportunidad más porque hay algo que hizo bien este gobierno, que fue parar un poco la inflación.

El impacto de las dos urnas en las elecciones

La política discute también sobre la posibilidad de que la ciudadanía vote diferente en las dos urnas que tendrá para sufragar. Hay que recordar que habrá dos boletas únicas y dos urnas, unas para votar diputados nacionales y la otra para diputado y senadores provinciales, además de concejales, en 12 de los 18 departamentos.

Pero para Elbio Rodríguez, prácticamente no habrá diferencias de votos entre las categorías nacional y provincial. "Como los candidatos provinciales no existen, son desconocidos, hay una correlación por arriba del 90% entre voto nacional y provincial, se vota más por el sello y los colores que por los candidatos que hay. Hay poco conocimiento de los candidatos provinciales", afirmó.

Polarización y elecciones

El analista consideró que la campaña electoral ha sido "tenue" en materia de propuestas y apostó a una alta polarización que complicaría a las terceras fuerzas.

"En general hay una campaña tendiente al miedo de volver al pasado; esto debe estar bastante bien evaluado respecto de la problemática del peronismo. No hay una campaña propositiva de que va a cambiar algo. Salvo la campaña de la izquierda, esta campaña ha sido bastante tenue", razonó Rodríguez.

Señaló por ejemplo que la campaña peronista de "ponerle límites a Milei" "no es una cosa muy dura; cuando alguien quiere ponerle límites a algo es porque considera que hay una parte que está bien y una parte que está mal".

"No veo una propuesta que haga a un partido atractivo, parece más bien que están todos trabajando alrededor de la polarización entre kirchnerismo versus Milei, todos juegan ese juego. Los políticos han transformado un partido menor en una especie de Boca-River, como un momento bisagra. El hombre común, que no tiene elementos o no le interesa, no entiende que eso vaya a pasar", remató.