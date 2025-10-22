Elecciones 2025: cuándo y dónde serán los cierres de campaña en Mendoza

El artículo 48 del Código Electoral Nacional establece que las fuerzas políticas deben finalizar sus respectivas campañas electorales 48 horas antes del inicio de las elecciones generales. Por este motivo, las distintas alianzas y partidos que compiten por un lugar tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura provincial dieron a conocer los lugares donde realizarán sus actos de cierre de campaña .

Emir Félix: "El peronismo salió del subsuelo y está arriba de su piso"

Luis Petri: "No tengo dudas de que Mendoza va a dar una muestra de apoyo a Javier Milei"

El primer espacio en concretar su actividad será el frente oficialista nacional y provincial, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza , que realizará su acto este miércoles en el club Andes Talleres , ubicado en Belgrano 1547 de Godoy Cruz. El evento está previsto para las 18.30 y contará con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y del actual ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional, Luis Petri .

También participarán los presidentes provinciales de ambas fuerzas, Andrés Lombardi (UCR) y Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza). El formato del evento será similar al utilizado durante la presentación de los candidatos nacionales y provinciales realizada semanas atrás en el mismo lugar.

Por su parte, el Frente Libertario Demócrata cerrará su campaña este miércoles a las 20 en la sede del Partido Demócrata , ubicada en Sarmiento 667 de Ciudad. En esta ocasión acompañarán al candidato a diputado nacional Gabriel Sottile . Desde la organización solicitaron a quienes asistan que lleven remeras azules o blancas , colores identificatorios del espacio.

A la misma hora, pero en la terraza La Olla , en el barrio La Favorita de Ciudad, Protectora Fuerza Política realizará su acto de cierre. El espacio liderado por José Luis Ramón y su aliado radical Daniel Orozco , quienes aspiran a ingresar a la Legislatura como diputado y senador provincial respectivamente, cuenta además con la candidatura de Carolina Jacky al Congreso de la Nación.

La agenda del jueves

El Frente Justicialista Mendoza convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 11 en el primer piso del Hotel Premium Tower Suites, ubicado en avenida España 948 de la Ciudad de Mendoza.

La actividad estará encabezada por el candidato a diputado nacional y presidente del PJ mendocino, Emir Félix, y participarán postulantes a legisladores nacionales y provinciales, además de intendentes del justicialismo.

Marisa Uceda-Emir Félix Los candidatos a diputados nacionales del Frente Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda.

Por su parte, la alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza realizará su cierre de campaña este jueves al mediodía en el Dique Cipolletti, en Luján de Cuyo.

Desde el frente que lleva a Jorge Difonso como candidato a diputado nacional explicaron que eligieron ese lugar porque allí “el río se transforma en agua para consumo humano y para riego agrícola, algo que fue un símbolo de la campaña”.

Ese mismo día, a las 18.15, el Frente Verde realizará su cierre de campaña en el Parque Central. El espacio que postula a Mario Vadillo como candidato a diputado nacional organizará una jornada abierta con música, murga y mate, pensada para compartir con los vecinos, escuchar sus inquietudes y acercar las propuestas del frente.

Frente Verde-Partido Verde-Libres del Sur-Mario Vadillo-Ernesto Mancinelli Mario Vadillo (Partido Verde) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) lanzaron el "Frente Verde" para las próximas elecciones. Prensa Frente Verde

Por último, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) llevará a cabo su acto de cierre este jueves a las 18 en la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza. Bajo la consigna “El voto que no se vende, la banca que no se calla”, la izquierda culminará su campaña con un acto abierto.

“Somos los únicos que no vendemos una idea en campaña y luego votamos otra cosa en la Legislatura o en el Congreso. Somos la única oposición real a Cornejo y a Milei, y por eso es importante que la izquierda ingrese para desenmascarar los pactos de silencio dentro de las cámaras y enfrentar el plan de ajuste del Gobierno y sus cómplices”, expresó la candidata a diputada nacional Micaela Blanco Minoli.