Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón para las elecciones del 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre , que puede ser consultado vía online para saber en qué escuela, lugar, mesa y orden de votación .

Los datos se pueden consultar en www.padron.gob.ar y es necesario ingresar el número de DNI, género, distrito y el código de validación. Acto seguido, el sistema arrojará el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden.

Desde la CNE recordaron que si bien el lugar de votación de las elecciones legislativas de 2025 puede ser el mismo que el de 2023, también es posible que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios del domingo 26 de octubre.

Con el modelo de Boleta Única de Papel (BUP), en la provincia de Mendoza se votan:

-5 diputados nacionales (boleta celeste)

-24 diputados y 19 senadores provinciales (boleta verde), dependiendo de los cuatro distritos electorales:

6 senadores y 8 diputados por la Primera Sección Electoral (Ciudad, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

5 senadores y 6 diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).

4 senadores y 5 diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos).

4 senadores y 5 diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

-La mitad de los concejales en 12 de los 18 departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. El resto (Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael) desdoblaron para el 22 de febrero de 2026.

CÓMO SE VOTA EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2025

En Mendoza, al presentarse en la mesa, cada elector recibirá dos boletas:

Boleta celeste ( nacional ) para elegir diputados nacionales

( ) para elegir diputados nacionales Boleta verde (provincial) para votar senadores, diputados provinciales y concejales (en el caso de que corresponda en el departamento)

Luego, la persona va a estar enfrentada a la autoridad de mesa en una cabina de votación, garantizando un voto secreto. Con una lapicera, debe marcar una X en la opción de su preferencia, si es lista completa o en particular por candidato.

Como hay dos boletas, existen dos urnas, identificadas con los mismos colores: celeste (nacional) y verde (provincial). En cada una se deposita la boleta correspondiente.

QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A VOTAR EN 2025 Y QUIÉNES NO

La ley establece que se puede votar desde los 16 años, aunque no es obligatorio hasta los 18. Mayores de 70 también están exentos de la obligatoriedad.

CON QUÉ DOCUMENTOS SE PUEDE VOTAR EL 26 DE OCTUBRE DE 2025

Los documentos válidos para votar son:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”

que contiene la leyenda “No válido para votar” DNI tarjeta

No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral.

QUÉ PASA SI NO VOTO EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

Si sos mayor de 18 años y menor de 70, y no podés justificar ante la Justicia Nacional Electoral porque no emitiste tu voto, te corresponde una multa económica y se te incorporará en el Registro de Infractores al deber de votar.

Además, no podrás ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN 2025

Se impondrá una multa de hasta $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (infractores.padron.gob.ar) dentro de los 60 días de la respectiva elección.