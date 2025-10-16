16 de octubre de 2025 - 08:00

Ya rige la ley que establece que los jueces del fuero penal trabajen en horario de tarde

La Ley 9666 redefine el funcionamiento de los tribunales penales colegiados, refuerza las audiencias orales y crea una oficina de gestión para mejorar la organización judicial.

El Gobierno busca que se realicen más audiencias en la Justicia Penal durante la tarde.

El Gobierno busca que se realicen más audiencias en la Justicia Penal durante la tarde.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este jueves la Ley 9666, que modifica varios artículos del Código Procesal Penal (Ley 6.730), de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 8.008) y de la Ley 9.040 de Creación del Fuero Penal Colegiado. Entre los principales cambios, habilita las audiencias orales en el fuero penal en horario de tarde.

Leé además

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron aprobar la ley para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Diputados aprobó la ley que restringe el uso de los DNU, pero hubo modificaciones y deberá volver al Senado

Por Redacción Política
La Ley 9659 divide la provincia en cuatro zonas y habilita la creación de consorcios para optimizar recursos y coordinar políticas de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Ya rige la nueva ley de residuos sólidos urbanos: de qué se trata

Por Redacción Política

La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Entre los principales cambios, se redefine el funcionamiento del Tribunal Penal Colegiado, que podrá actuar en forma unipersonal o colegiada según la complejidad del caso o a pedido de las partes.

También se refuerzan los procedimientos orales y se establecen nuevas reglas de actuación para jueces, fiscales y defensores. El texto incorpora la obligatoriedad de publicar las agendas de audiencias penales en la página web del Poder Judicial, con datos sobre los magistrados y funcionarios intervinientes, el motivo del proceso y las eventuales reprogramaciones.

Además, fija sanciones por mal desempeño a magistrados o funcionarios que hagan fracasar audiencias de manera injustificada. Otro de los puntos relevantes es la creación y regulación de la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), que tendrá funciones administrativas y de coordinación en los Tribunales y Juzgados Penales Colegiados.

Esta oficina será la encargada de organizar la agenda de audiencias, distribuir causas, coordinar el uso de salas, garantizar la digitalización de los procesos y dictar decretos de mero trámite.

También se amplían las atribuciones de los Ayudantes Fiscales, quienes podrán actuar por delegación en audiencias orales, ruedas de reconocimiento, inspecciones judiciales y en debates correccionales.

La ley establece además un esquema de turnos permanentes para jueces de garantías y de ejecución, con disponibilidad las 24 horas, para resolver medidas urgentes como allanamientos, detenciones o habeas corpus.

Con esta reforma, el Poder Judicial busca fortalecer la gestión de los procesos penales, promover la transparencia de las audiencias y garantizar un servicio de justicia más ágil y accesible.

La norma

pedido_294026_15102025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elecciones legislativas: le habrían pedido a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert.

Todo por un voto: aseguran que desde LLA le pidieron a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert

Por Redacción Política
Las urnas para las elecciones nacionales y provinciales estarán distinguidas por colores. 

Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón para las elecciones del 26 de octubre

Por Redacción Política
Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. Archivo

Faltazos, certificado truchos y abandono de tareas: los nuevos despidos en el Estado provincial

Por Redacción Política
Katherina Espinoza (Ciencia Política) y Giovanna Díaz (Comunicación Social) son las nuevas autoridades del Centro de Estudiantes de la FCPYS.

UNCuyo: la Franja Morada derrotó al kirchnerismo en Políticas y conducirá el Centro de Estudiantes tras 12 años

Por Jorge Yori