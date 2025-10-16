Todo por un voto: aseguran que desde LLA le pidieron a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert

A 10 días de las elecciones legislativas, el oficialismo enfrenta una situación insólita en la provincia de Buenos Aires: tras la renuncia de José Luis Espert, su nombre permanecerá en la boleta única, lo que complicó la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA).
Según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en el programa de A24, desde el entorno del Gobierno habrían pedido al candidato Diego Santilli que se rape la cabeza para “parecerse” al economista y evitar confusiones en el electorado.
"Esto es real, eh ¿Qué es lo que le están pidiendo del gobierno Santili? Que se pele. Esto es real. Le están pidiendo que vaya un canal de televisión...", aseguró Wiñazki al aire.
"A un señor que tiene más de 50 años y te llegó con cabello, pedirle que se que se rape es inconstitucional", opinó su colega interrumpiendo al periodista.
Luego Wiñazki acotó: "Le están pidiendo que se rape el pelo para ser pelado como el pelado que está en la boleta que es Espert, para hacer un chiste".
Javier Milei junto a sus candidatos bonaerenses Karen Reichardt y Diego Santilli.
No reimprimirán las boletas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que no se reimprimirán boletas en Buenos Aires, por lo que Espert seguirá figurando como candidato pese a haber renunciado en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
Ante ese escenario, el oficialismo lanzó una campaña con un insólito lema: " Para votar al Colorado, marcás al Pelado".
El spot, difundido el martes por redes sociales, muestra a Santilli pidiendo el voto sin mencionar a Espert, apelando al juego de apodos para orientar a los votantes.