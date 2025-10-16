16 de octubre de 2025 - 10:03

Todo por un voto: aseguran que desde LLA le pidieron a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert

Tras la confirmación de que no reimprimirán las boletas, La Libertad Avanza le habría hecho un insólito pedido a su nuevo candidato.

Elecciones legislativas: le habrían pedido a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert.

Elecciones legislativas: le habrían pedido a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A 10 días de las elecciones legislativas, el oficialismo enfrenta una situación insólita en la provincia de Buenos Aires: tras la renuncia de José Luis Espert, su nombre permanecerá en la boleta única, lo que complicó la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA).

Leé además

Doble revés para LLA: la Justicia también rechazó reimprimir los afiches y Espert estará en el cuarto oscuro.

La Justicia rechazó que LLA exhiba afiches con la cara de Diego Santilli en los centros de votación

Por Redacción Política
Para votar al colorado, marcás al pelado: bizarro spot de Diego Santilli y Karen Reichardt

"Para votar al colorado, marcás al pelado": bizarro spot de Diego Santilli para captar votos sin nombrar a Espert

Por Redacción Política

Según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en el programa de A24, desde el entorno del Gobierno habrían pedido al candidato Diego Santilli que se rape la cabeza para “parecerse” al economista y evitar confusiones en el electorado.

"Esto es real, eh ¿Qué es lo que le están pidiendo del gobierno Santili? Que se pele. Esto es real. Le están pidiendo que vaya un canal de televisión...", aseguró Wiñazki al aire.

Embed

"A un señor que tiene más de 50 años y te llegó con cabello, pedirle que se que se rape es inconstitucional", opinó su colega interrumpiendo al periodista.

Luego Wiñazki acotó: "Le están pidiendo que se rape el pelo para ser pelado como el pelado que está en la boleta que es Espert, para hacer un chiste".

Diego Santilli, Javier Milei,
Javier Milei junto a sus candidatos bonaerenses Karen Reichardt y Diego Santilli.

Javier Milei junto a sus candidatos bonaerenses Karen Reichardt y Diego Santilli.

No reimprimirán las boletas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que no se reimprimirán boletas en Buenos Aires, por lo que Espert seguirá figurando como candidato pese a haber renunciado en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

Ante ese escenario, el oficialismo lanzó una campaña con un insólito lema: " Para votar al Colorado, marcás al Pelado".

Embed

El spot, difundido el martes por redes sociales, muestra a Santilli pidiendo el voto sin mencionar a Espert, apelando al juego de apodos para orientar a los votantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No, el elector no debe aclarar su voto para Santilli ni tachar a Espert en la boleta única

No, el elector no debe "aclarar su voto para Diego Santilli" ni tachar a Espert en la boleta única

Por Redacción Política
Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires pero mantendrá la foto de Espert en las boletas. 

Elecciones 2025: Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de Espert

Por Redacción Política
Quién es Karen Reichardt, la exvedette que encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Quién es Karen Reichardt, la exvedette y candidata de Milei en Buenos Aires

Por Redacción Política
Karen Reichardt encabezará la lista de diputados de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Según la Justicia, la exvedette Karen Reichardt deberá encabezar la lista de LLA y no Diego Santilli

Por Redacción Política