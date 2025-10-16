Todo por un voto: aseguran que desde LLA le pidieron a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert

A 10 días de las elecciones legislativas , el oficialismo enfrenta una situación insólita en la provincia de Buenos Aires : tras la renuncia de José Luis Espert , su nombre permanecerá en la boleta única , lo que complicó la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA) .

Según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en el programa de A24 , desde el entorno del Gobierno habrían pedido al candidato Diego Santilli que se rape la cabeza para “parecerse” al economista y evitar confusiones en el electorado.

"Esto es real, eh ¿Qué es lo que le están pidiendo del gobierno Santili? Que se pele. Esto es real . Le están pidiendo que vaya un canal de televisión...", aseguró Wiñazki al aire.

"A un señor que tiene más de 50 años y te llegó con cabello, pedirle que se que se rape es inconstitucional", opinó su colega interrumpiendo al periodista.

“Santilli” Porque en TN informaron que el gobierno le pidió a Santilli que se pele. pic.twitter.com/v9jrMVJCzI

Luego Wiñazki acotó: "Le están pidiendo que se rape el pelo p ara ser pelado como el pelado que está en la boleta que es Espert, para hacer un chiste ".

Diego Santilli, Javier Milei, Javier Milei junto a sus candidatos bonaerenses Karen Reichardt y Diego Santilli.

No reimprimirán las boletas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que no se reimprimirán boletas en Buenos Aires, por lo que Espert seguirá figurando como candidato pese a haber renunciado en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

Ante ese escenario, el oficialismo lanzó una campaña con un insólito lema: " Para votar al Colorado, marcás al Pelado".

Embed Los dinosaurios de la política no quieren que nada cambie y se dedican a poner palos en la rueda, por eso este 26 de octubre la boleta única no tendrá mi cara.



No te preocupes: CASILLERO 1, lista violeta para defender el cambio del Presidente Milei y acompañarme con tu voto. pic.twitter.com/PjWPlnD5xB — Diego Santilli (@diegosantilli) October 15, 2025

El spot, difundido el martes por redes sociales, muestra a Santilli pidiendo el voto sin mencionar a Espert, apelando al juego de apodos para orientar a los votantes.