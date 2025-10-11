11 de octubre de 2025 - 13:38

Elecciones 2025: Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de Espert

Por la Ley de Paridad de Género, el reemplazo de José Luis Espert debe ser por una persona del mismo género y Santilli ocupará su lugar en la lista de LLA.

Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires pero mantendrá la foto de Espert en las boletas.&nbsp;

El fundamento para revocar el fallo se debe a la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario, que exige que los reemplazos de candidatos se realicen con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, la CNE determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

Diego Santilli no será la cara visible en las boletas

A pesar de que Santilli ocupará su lugar en la lista, se rechazó la reimpresión de boletas.Esto significa que la imagen de Espert continuará en las boletas, anque Diego Santilli sea quien ocupe su lugar en la candidatura.

La Justicia electoral precisó que la impresión y verificación de las 14 millones de Boletas Únicas de Papel ya estaba finalizada, y que una reimpresión “interrumpiría la logística vigente” y pondría en riesgo el cronograma electoral.

Según los informes técnicos, volver a imprimir las boletas tendría un costo superior a “12.000 millones de pesos” y demandaría al menos nueve días, un plazo incompatible con la distribución prevista del material.

Críticas hacia el juez Ramos Padilla

La Cámara Nacional Electoral cuestionó la decision de Ramos Padilla, señalando que se apartaró de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También el tribunal reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicará de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En su fallo, el tribunal recordó su rol activo en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos. Esto fue aplicado en numerosos pronunciamientos anteriores, donde priorizaron la participación femenina en las listas por sobre la masculina.

La decisión marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y reafirma la vigencia de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral vigente.

