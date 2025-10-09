9 de octubre de 2025 - 15:27

Reviven mensajes polémicos de Karen Reichardt que comprometen la campaña de La Libertad Avanza

Antes de incursionar en la política, realizó publicaciones con contenido homofóbico y racista que hoy son objeto de controversia.

Los Andes
Redacción Política

Nunca se caracterizó por mantenerse en las sombras: fue conductora del ciclo Amores Perros, un programa sobre mascotas emitido por la TV Pública, y también ha ganado notoriedad por sus publicaciones controversiales en redes sociales, en las que ha expresado ideas discriminatorias y cargadas de desdén hacia determinados sectores, refiriéndose a “negros”, “villeros” y “planeros”.

Estas declaraciones de la exvedette chocan con el tono más moderado que el oficialismo busca imponerle a la campaña de cara a las legislativas del domingo 26.

“Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”, dijo Reichardt en un video durante la campaña presidencial de 2023, en la que Sergio Massa fue derrotado por Javier Milei en el balotaje.

Tiene impunidad moral, habla de ese muro y quién debería estar de un lado y otro. Son formas de desprecio y es de la gente que piensa en el ‘algo habrán hecho’ cuando una chica aparece muerta”, le respondió hoy Jimena López, segunda en la lista de Fuerza Patria por Buenos Aires, acompañando al excanciller Jorge Taiana.

Un repaso por sus publicaciones más antiguas revela críticas directas al kirchnerismo, una ferviente defensa del gobierno de Mauricio Macri y comentarios ofensivos hacia personas de bajos recursos.

Hay que educar a los hombres y mujeres de las villas y pueblos sobre la natalidad!!!! Es una barbaridad tienen un hijo por año y nada para comer”, escribió en 2016.

Si no le hacen pagar aunque sea 100 pesos por mes no lo van a valorar ! La culpa no es del chancho... !!! Ya pasó esto y cuenta la leyenda que el parquet lo hicieron fuego y un día volvieron a sus villas ! LA EDUCACIÓN ES EL CAMBIO !!!”, publicó en 2018, en alusión a la entrega de viviendas sociales en barrios humildes.

Críticas a Messi

También fue protagonista de otra polémica por antiguos comentarios ofensivos dirigidos a Lionel Messi. Aunque muchas de esas publicaciones fueron borradas, algunas capturas muestran su enojo con el capitán de la selección argentina.

Messi pu.., solo hacés goles en esa mierda de club. Cag..., en la Argentina no existís. Y encima con la mano, fo...”, escribió en 2015 luego de que el futbolista —por entonces en el FC Barcelona— anotara contra River Plate en la final del Mundial de Clubes. También expresó que tenía “cara de fo..” y sentenció: “No lo banco hace años”.

Tras la circulación de estos mensajes, la aspirante a diputada intentó aclarar su postura a través de las redes sociales. “Me están operando de una manera espantosa. Los twits con malas palabras hacia Messi son falsos”, aseguró.

