8 de octubre de 2025 - 21:55

Tras la polémica, el Gobierno aseguró que hay fondos para reimprimir las boletas de La Libertad Avanza

Así lo confirmó el ministro del Interior, Lisandro Catalán. “Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos”, aseguró.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Cambio de la denominación del feriado nacional del 12 de octubre.

Feriado polémico: el Gobierno le cambió el nombre y ya no lo llama "Día del Respeto a la Diversidad Cultural"

Por Redacción Sociedad
Desde el Gobierno desmienten un posible plan de dolarización

Desde el Gobierno desmienten un posible plan de dolarización y afirman que "aún no es el momento"

Por Redacción Economía

“Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible”, dijo Catalán a la prensa tras su audiencia con el juez bonaerense con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Ramos Padilla deberá resolver la incógnita que tiene en vilo al gobierno de Javier Milei a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la Justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que la Justicia decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde”, agregó el funcionario.

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA en reemplazo de Espert y no Santilli

Luego de la polémica y la renuncia de José Luis Espert, la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que corresponde que sea Karen Reichardt quien encabece la boleta de candidatos a diputados de La Libertad Avanza.

Desde Casa Rosada habían solicitado que fuera Diego Santilli quien encabezara la boleta, candidato que ocupaba el tercer lugar en la nómina. Argumentaron que, según lo establecido en el decreto 171/2019, cuando un candidato debe ser sustituido por renuncia, fallecimiento, incapacidad o inhabilitación, el reemplazo debe ser "la persona del mismo género que le sigue en la lista".

La fiscal señaló que el legislador hizo uso de medidas afirmativas destinadas a asegurar la igualdad de representación política de las mujeres, y subrayó que la paridad establecida con ese fin no puede interpretarse nunca como un criterio que perjudique al grupo que se pretende proteger.

De acuerdo con Roteta, Reichardt debe ocupar el primer lugar en la lista, en lugar del segundo, y a partir de ese cambio, corresponde reordenar el resto de la nómina de manera ascendente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fred Machado detenido por la Policía Federal.

Detuvieron a Fred Machado en Río Negro y comenzará el proceso de extradición a Estados Unidos

Por Redacción Sociedad
Para frenar el dólar, el Gobierno vendió en tres días casi la mitad de las divisas que compró con la baja de retenciones.

Para contener el dólar, el Gobierno liquidó casi la mitad de las divisas que compró con la baja de retenciones

Por Redacción Política
La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, durante la presentación del Presupuesto 2026 de dicha cartera.

"Paso a paso": el Gobierno estira el envío de la declaración de impacto ambiental de San Jorge a la Legislatura

Por Jorge Yori
Construirán un nuevo puente en el Río Mendoza, que beneficiará a los vecinos de Luján. 

El Gobierno ratificó el convenio para la construcción de un nuevo puente "clave" en Luján

Por Redacción Política