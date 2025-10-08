Tras la polémica, el Gobierno aseguró que hay fondos para reimprimir las boletas de La Libertad Avanza

Desde el Gobierno desmienten un posible plan de dolarización y afirman que "aún no es el momento"

Feriado polémico: el Gobierno le cambió el nombre y ya no lo llama "Día del Respeto a la Diversidad Cultural"

“Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible” , dijo Catalán a la prensa tras su audiencia con el juez bonaerense con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Ramos Padilla deberá resolver la incógnita que tiene en vilo al gobierno de Javier Milei a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la Justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que la Justicia decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde”, agregó el funcionario.

Luego de la polémica y la renuncia de José Luis Espert, la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que corresponde que sea Karen Reichardt quien encabece la boleta de candidatos a diputados de La Libertad Avanza .

Desde Casa Rosada habían solicitado que fuera Diego Santilli quien encabezara la boleta, candidato que ocupaba el tercer lugar en la nómina. Argumentaron que, según lo establecido en el decreto 171/2019, cuando un candidato debe ser sustituido por renuncia, fallecimiento, incapacidad o inhabilitación, el reemplazo debe ser "la persona del mismo género que le sigue en la lista".

La fiscal señaló que el legislador hizo uso de medidas afirmativas destinadas a asegurar la igualdad de representación política de las mujeres, y subrayó que la paridad establecida con ese fin no puede interpretarse nunca como un criterio que perjudique al grupo que se pretende proteger.

De acuerdo con Roteta, Reichardt debe ocupar el primer lugar en la lista, en lugar del segundo, y a partir de ese cambio, corresponde reordenar el resto de la nómina de manera ascendente.