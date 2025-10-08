Acorralado, Espert pidió licencia como diputado hasta el final de su mandato

El hecho ocurre luego de que el funcionario libertario renunciara a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En una nota fechada hoy, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Espert solamente alegó “motivos particulares”, sin mencionar el escándalo que lo llevó a alejarse de la política.

Más allá de la imputación en la Justicia, Espert está cada vez más complicado. El propio Machado reconoció en varios medios de comunicación que financió la carrera política de Espert en 2019, cuando fue candidato a presidente. El empresario reveló además que los USD 200.000 representaban un primer pago de un contrato mucho más oneroso, por un presunta asesoría en Guatemala.

El diputado dijo que el giro fue un adelanto por asesorar a una minera.

Un acuerdo por USD 1 millón, fechado el 7 de junio de 2019 , fue firmado 15 días antes de que Espert se presentara formalmente como postulante a la presidencia. Según documentos obtenidos por el diario La Nación, el contrato estipulaba el pago de USD 100.000 al momento de la firma y nueve cuotas mensuales consecutivas del mismo monto pagadas mediante trasferencia bancaria.

Machado firmó el contrato como representante de Minas del Pueblo, la empresa guatemalteca bajo investigación judicial y posteriormente intervenida por la justicia estadounidense.

El empresario acusado de tráfico de cocaína financió parte de la campaña de Espert con vuelos en avión privado, al menos 36, según la Justicia, y una camioneta a su disposición. Según el empresario, también cubrió gastos adicionales por “100 o 150 lucas” en “comidas, hoteles y aviones”, ninguno de los cuales fue declarado como gasto de campaña.